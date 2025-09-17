restauro da berlinda do Círio 2025 deverá ser concluído ainda nesta semana

Ainda nesta semana deverá ser concluído o restauro da Berlinda que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nas duas principais procissões do Círio - a Trasladação e a grande romaria de domingo. A informação foi dada, na manhã desta terça-feira (16), pelo coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa. “O trabalho de restauração começou no início de agosto e deverá ser concluído entre 15 (segunda-feira) e 17 de setembro (quarta-feira), dentro do cronograma previsto”, explicou. No máximo, esse trabalho deverá estar pronto nesta sexta-feira.

A berlinda está passando, este ano, pelo maior restauro dos últimos dez anos. Diferentemente dos reparos de rotina, que consistiam em ajustes e retoques pontuais, a intervenção atual devolve à peça sua configuração original, com atenção minuciosa a cada detalhe estrutural, arquitetônico e estético. Antônio Sousa destacou a importância do trabalho. “Eu diria que até que é muito mais que dez anos. O restauro completo que está sendo feito, com as folhas de ouro que representam a originalidade da Berlinda, é, acredito, a primeira vez”, disse. “É um trabalho muito delicado. Sempre tivemos reparos anuais para mantê-la em condições de estar nas procissões. Mas este ano, graças a Deus, conseguimos uma empresa que está restaurando a Basílica e nos inspirou. Veja a Basílica a beleza que ficou. Pedimos ajuda para a berlinda e ganhamos esse presente: a Link Engenharia está fazendo totalmente o restauro, como deve ser feito”, explicou.

Ainda segundo Antônio Sousa, a intervenção devolve a originalidade da berlinda. “Ela está sendo recuperada com os mesmos produtos com que foi confeccionada. Para nós, ela vai aparecer este ano como em seus primeiros anos. Essa Berlinda tem mais de 60 anos”, contou. O coordenador também falou sobre os desgastes sofridas pela peça. “Na realidade, o problema da berlinda é a parte do clima. O próprio restaurador nos alertou que, devido à chuva e à decoração floral, a peça pode se deteriorar. Por isso, a gente vai ter todo esse cuidado. Inclusive ele me disse: ‘se você puder evitar a saída dela, só sair nessas duas procissões, não coloca-la mais exposta ao tempo, você terá uma garantia de mais tempo com o serviço que está sendo feito’”, disse.

O trabalho de restauração começou no início de agosto e deve ser concluído entre 15 e 17 de setembro, dentro do cronograma previsto. “Esta semana ele nos entrega. Também está sendo feita toda a parte de iluminação e a base da Berlinda, o carro onde ela é transportada, passará por pintura e reparos para ficar perfeita para o Círio e a Trasladação”, adiantou Antônio Sousa.

Coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa: “Ela está sendo recuperada com os mesmos produtos com que foi confeccionada. Para nós, ela vai aparecer este ano como em seus primeiros anos" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Diretor de Procissões do Círio 2025, Mário Tuma acompanha diariamente a obra na Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré. “Eu estou aqui praticamente todos os dias, porque a Berlinda é ligada diretamente à nossa área de produção. É nosso maior ícone da Trasladação e do Círio. Esse restauro é praticamente um presente, depois de dez anos da última reforma”, já declarou ele à reportagem. “Está tudo cronometrado. Começamos com a parte arquitetônica, a estrutura, a pintura. Até 15 ou 20 de setembro devemos concluir essa etapa. Logo depois entra a parte elétrica e de iluminação. No final, os freios do carro. Até o fim do mês estará tudo pronto”, acrescentou.

A expectativa, segundo ele, é grande. “Estou mais do que ansioso esperando por isso. Ela é linda de qualquer jeito. Quando Nossa Senhora está dentro, fica mais linda ainda. E agora, restaurada, vai ficar belíssima. Toda a diretoria está ansiosa, e tenho certeza que todo o povo do Pará também, porque a pergunta na rua é essa: ‘E a Berlinda, e a Berlinda?’. Eu digo: esperem, porque vocês vão ver a coisa mais linda sair”, disse.

Outro ponto de novidade está na iluminação interna. Responsável pelo projeto, a arquiteta Thaís Falesi afirmou que o objetivo é evidenciar a Imagem e o manto com fidelidade de cor e sem sombras indesejadas. “Toda a parte elétrica da Berlinda está sendo trocada e renovada. Acrescentamos alguns pontos de iluminação para evitar sombras em lugares que não gostaríamos que tivesse, para evidenciar a Imagem e o manto da forma que Nossa Senhora merece. Também ajustamos temperaturas de cor para que o manto seja apresentado de forma fidedigna, para que as cores reais não sejam alteradas pela luz”, explicou.

À frente da restauração, o engenheiro Marcus Oliveira, da Link Engenharia, falou sobre o desafio de devolver à Berlinda sua beleza original. “Ela foi danificada pelo uso, nada anormal. Muito toque, sol, chuva. As camadas de cor estavam desgastadas. Fizemos a remoção dessas camadas, a limpeza geral, e começamos a recomposição com folhas de ouro, que é o processo original”, afirmou.