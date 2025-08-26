Círio 2025: berlinda passa pela restauração mais completa desta década

A berlinda do Círio passará por uma restauração. Essa será a intervenção mais completa dos últimos 10 anos em toda a sua estrutura. Utilizada nas duas principais procissões da festividade – a Trasladação e o Círio de Nazaré – a Berlinda é tombada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e símbolo de fé para milhões de devotos.

O processo de restauro contempla a estrutura arquitetônica, elétrica e de iluminação, além de ajustes no sistema de freios e outras melhorias. A empresa responsável pelo restauro arquitetônico é a Link Engenharia, especialista em obras de preservação e que também conduz o restauro e conservação da Basílica Santuário. Outros parceiros cuidam dos demais ajustes.

História

A berlinda passou a fazer parte do Círio em 1855, substituindo o “palanquim”, uma espécie de carruagem puxada por cavalos ou bois. Em 1880, o bispo Dom Macedo Costa mandou construir uma nova Berlinda para levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sozinha. Já em 1926, o carro foi transformado em andor, formato que se manteve até o Círio de 1930.

A atual Berlinda – a quinta da história – foi confeccionada em 1964 pelo escultor João Pinto, em estilo barroco, esculpida em cedro vermelho. Desde então, conduz a imagem original da Virgem de Nazaré, ornamentada com flores naturais, sobre um carro com pneus, puxado pela corda conduzida pelos fiéis.

“A Berlinda é muito mais que um carro que transporta a imagem de Nossa Senhora. Ela é um símbolo de fé, tradição e história para o povo paraense. Este restauro é um cuidado necessário. É também uma forma de preservar nosso patrimônio cultural e espiritual para as próximas gerações”, conta Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.