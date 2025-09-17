Capa Jornal Amazônia
Veja como doar alimentos e outros itens para ajudar os romeiros do Círio 2025

A Pastoral da Acolhida já começou a receber as doações que serão usadas na Casa de Plácido

Dilson Pimentel
fonte

As primeiras doações já começaram a chegar à Pastoral da Acolhida; na foto, a coordenadora da Pastoral, Conceição Rodrigues (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A Pastoral da Acolhida já começou a receber doações para as atividades de acolhimento dos romeiros que chegarão a Belém para o Círio 2025. Os voluntários são responsáveis por recepcionar os devotos que, após longas caminhadas, chegam à Casa de Plácido para cumprir promessas feitas à Virgem de Nazaré. Entre os serviços oferecidos estão massagens nas pernas e pés, alimentação e atendimentos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros.

A Casa de Plácido abrirá oficialmente em 8 de outubro. Coordenadora da Pastoral da Acolhida, Conceição Rodrigues informou que este ano a mobilização contará com 526 voluntários, distribuídos em 15 equipes. Em 2024, foram realizados mais de 3 mil atendimentos na Casa de Plácido. A expectativa é que esse número aumente em 2025. Ela explicou que a Pastoral foi fundada em 2001 pelo padre Barnabita Silvio Jacques, “que quis humanizar o recebimento dos devotos que vinham em longas caminhadas até a Basílica”.

Em 2009, com a inauguração da Casa de Plácido, o trabalho passou a ser mais estruturado, sob a gestão do então reitor, padre José Ramos das Mercês. “A Pastoral foi fundada justamente para esse apoio espiritual e material aos devotos que faziam essas longas caminhadas”, disse. Conceição também destacou que toda a assistência oferecida depende de doações. “Todos os alimentos, materiais de curativo e de saúde que utilizamos para os romeiros vêm de contribuições de devotos de Belém e de outros estados, inclusive ajuda financeira”, afirmou.

As doações já podem ser feitas, principalmente de gêneros alimentícios não perecíveis, água mineral, leite, ingredientes para mingau, materiais de limpeza, de primeiros socorros e de massagem. O ponto oficial de arrecadação este ano é a Casa de Acolhida Coração Imaculado de Maria, localizada no antigo prédio do Exército, na travessa 14 de Março, entre a avenida Gentil Bittencourt e a Alameda Dom Alberto Ramos. O espaço funciona 24 horas, com vigias para receber as contribuições. “Qualquer horário, temos equipe para receber”, garantiu Conceição. Em 2024, a Pastoral registrou 286 caravanas pré-agendadas, servindo 74 mil refeições (almoço e jantar) e mais de 20 mil cafés da manhã e lanches.

image Coordenadora da Pastoral da Acolhida, Conceição Rodrigues: "Doar é um ato de amor" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Abertura da Casa de Plácido

A Casa de Plácido abrirá oficialmente em 8 de outubro, às 18 horas, funcionando ininterruptamente até 12 horas do dia 11 de outubro. “Fecharemos no Círio (no domingo). Na segunda é a folga dos voluntários. E, depois, volta a funcionar normalmente”, disse Conceição. Ele reforçou que doar é um ato de amor. “Essas doações alimentam os romeiros durante a quinzena e o que sobra é destinado aos quatro projetos sociais da Basílica, que atendem crianças, pré-adolescentes, adolescentes e idosos”, observou.

Doações:

O ponto oficial de arrecadação este ano é a Casa de Acolhida Coração Imaculado de Maria, localizada no antigo prédio do Exército, na rua 14 de Março, entre as avenidas Gentil Bittencourt e José Bonifácio.

O espaço funciona 24 horas, e há vigias para receber as contribuições

O que pode ser doado:

Gêneros alimentícios não perecíveis, água mineral, leite, ingredientes para mingau, materiais de limpeza, de primeiros socorros e de massagem.

Algumas pessoas levam fardos, outras, cestas básicas.

A Pastoral da Acolhida prefere que os itens sejam levados individualmente ou em fardos, pois facilita a separação dos produtos.

Também recebe óleo de cozinha, carne, verduras e legumes para sopa. Esses itens podem ser doados perto da abertura da Casa de Plácido, que vai ocorrer dia 8 de outubro.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

pastoral da acolhida

doação de alimentos
Círio de Nazaré
