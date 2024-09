Pastoral da Acolhida recebe doações para ações com romeiros do Círio de Nazaré

A Pastoral da Acolhida começou a receber as doações para as atividades destinadas à acolhida dos romeiros que chegarão para o Círio de Nazaré 2024. Os voluntários da Pastoral da Acolhida, uma das mais atuantes durante a grande festa da Rainha da Amazônia, são responsáveis por receber os romeiros que chegam à Casa de Plácido após longas caminhadas realizadas em cumprimento a promessas à Virgem de Nazaré. Dentre os serviços oferecidos estão massagens nas pernas e pés, alimentação, e serviços de saúde como aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros.

Para essas atividades, a Pastoral arrecada, nos meses que antecedem o Círio, materiais que auxiliam no acolhimento aos romeiros. As doações podem ser entregues no atendimento na Casa Coração de Maria, localizada na travessa 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. Aos que moram em outras localidades, as doações podem ser feitas via PIX: 24.665.867/0001-24. As entregas podem ser feitas no espaço, das 8h às 16h, ou na portaria a qualquer horário.

Dentre os itens mais consumidos no ano passado estiveram as proteínas animais, frutas, legumes, leite líquido e em pó, aveia, maisena, millharina e água mineral.

As doações são dividas de acordo com o setor. Para a cozinha, a Pastoral recebe alimentos não perecíveis, água mineral, guardanapos, copos e talheres descartáveis e os mais diversos gêneros alimentícios, como ovos, creme de leite, leite condensado, suco, charque, manteiga ou margarina, enlatados em geral, massa para bolo, biscoitos doces e salgados.

Para a ação do lava-pés, são usados itens como sabonete líquido, hidratante, luvas descartáveis, esponjas, toalhinhas de pano, escovinha e álcool em gel. Para a equipe de logística, as doações podem ser colorau, alho, vinagre, pimenta cominho, molho de tomate, frutas, verduras e legumes.

Já as equipes de limpeza do espaço necessitam de detergente, papel higiênico, sacos de lixo 200L e 30L, sabão em pó, álcool, pano de chão, limpador multiuso, sabonete líquido, sabonete em barra, creme dental, escova de dente, luvas e máscaras.

Os voluntários que atuam na saúde precisam de ataduras, gases, algodão em rolo, esparadrapo, soro fisiológico, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, anti-histamínicos e anti-hipertensivos. E para a equipe a cargo das massagens, a Casa de Plácido está recebendo toalhinhas de pano, gel de massagem, óleo corporal, pomada para dor, álcool líquido, sabonete líquido, hidratante corporal, papel toalha e luvas de descartáveis.

Os números do espaço são expressivos. No ano passado, a Casa de Plácido ofereceu mais de 66 mil refeições para as pessoas que visitaram o espaço. Segundo a coordenadora da Pastoral da Acolhida, Conceição Rodrigues, a expectativa é grande para esse ano.

“Ano passado foram 206 caravanas de todos os cantos do Pará. Esse ano talvez aumente, não temos ainda o total de caravanas agendadas e confirmadas. Estamos entrando em contato com aquelas que vieram no passado, para saber que horas vão chegar, se a pé ou de bicicleta...”, conta. “Foram inscritos 504 voluntários para trabalhar na pastoral, divididos em 10 equipes de trabalho. Esses materiais são divididos por essas equipes para serem usados”, explica.