“Quem vem a Belém para o Círio, precisa conhecer o que a cidade tem para oferecer”, afirma turista

Um dos pontos fortes da cultura paraense é a religiosidade, em especial a cristã, que movimenta grande parte do mercado turístico do Pará. É o caso da tradicional festa católica que há mais de 200 anos é comemorada no segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré.

O Círio de Nazaré é o principal evento da capital paraense. Milhares de turistas de fora do estado chegam a Belém durante o período festivo, com o objetivo de acompanhar a procissão em homenagem à Virgem de Nazaré, que reúne mais de 2 milhões de pessoas, em um percurso de quatro quilômetros desde a Catedral Metropolitana até a Basílica de Nazaré, e conhecer melhor a cidade. Entretanto, a manifestação cultural e religiosa possui elementos que remetem ao sagrado e ao profano e transformam o cotidiano da capital paraense durante 15 dias.

Impressionada com Belém, a maranhense Alda Souza, 67 anos, conta que a energia é diferenciada e positiva. “É muita energia positiva. Impressionante a beleza da cidade. Nunca vi nada igual. Estar aqui é a realização de um sonho antigo. Desde o momento em que desembarquei, me sinto nas nuvens”, conta.

“A Estação das Docas foi o ponto turístico que mais gostei. Esse é um local que oferece inúmeras opções de gastronomia e lazer, com conforto e segurança”, afirma a maranhense quando perguntada do ponto turístico que mais gostou da capital paraense.

Depois da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Estação das Docas tornou-se um dos locais mais procurados nesse período da quadra nazarena. “É um lugar perfeito para curtir e registrar dezenas de selfies, diante desses guindastes que se estendem ao longo daqui”, conta a gerente financeira de Brasília, 31 anos, Laiane Oliveira.

Para além do Círio de Nazaré

Belém reúne maravilhas naturais e culturais, culinária exótica e de irresistível sabor, riquezas históricas imensuráveis, um imaginário repleto de mitos e lendas, além de um povo acolhedor, caloroso e generoso.

Neste período, a cidade se harmoniza com a cultura local e a programação está também nos teatros, nos espaços livres, nas praças, nas galerias de arte dos museus, e em diversos outros espaços. Música, danças, artes cênicas, audiovisuais, artes plásticas, se voltam todos para essa hibridez que converge para uma só mensagem, a fé e devoção que os paraenses dedicam a Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo o Dieese-PA, os turistas neste período são originários de todo o Brasil, especialmente de São Paulo (16,7%), Maranhão (15,8%), Rio de Janeiro (14%) e Ceará (10,4%). A faixa etária desse visitante é entre 35 a 50 anos (34%), sendo em sua maioria estudantes (11%) e funcionários públicos (10%). O avião (60%) é o meio de transporte mais utilizado por eles, que ficam hospedados preferencialmente na casa de parentes (35%) e hotéis (30%), e permanecendo em média 6,85 dias em Belém.

Um dos pontos importantes é a volta desse turista ao Pará. Assim como Alda Souza, mais de 90% dos turistas diz ter intenção de retornar.

“Eu voltaria com certeza em Belém. Pelo povo, pela gastronomia e principalmente pela energia contagiante”, afirma Alda.

Ainda segundo o Dieese-PA, os principais espaços turísticos visitados durante o Círio, que recebe grande fluxo internacional? Em primeiro a Basílica Santuário de Nazaré (23,7%), Estação das Docas (22,6%), Complexo Ver-o-Peso (19,3%), Mangal das Garças (9,5%) e Portal da Amazônia (5,2%). Estes os cinco locais mais visitados e procurados pelo turista durante sua estada na capital paraense para a festividade do Círio. Além disso, os visitantes apontaram a gastronomia, a hospitalidade, os pontos turísticos, a religiosidade, a cultura e o lazer como os principais pontos positivos da cidade.

“Quem vem a Belém para o Círio, precisa mesmo conhecer o que o estado tem mais para oferecer e desfrutar das maravilhas dessa verdadeira obra prima da Amazônia”, indica Laiane Oliveira.