Círio 2023: Confira a programação de romarias e missas da Quadra Nazarena em Belém

As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré não se restringem ao dia do Círio, que tomou as ruas de Belém no domingo (8). Até o final da Quadra Nazarena, neste mês de outubro, os devotos e público geral vão poder participar pelo menos de mais oito atrações dedicadas à Rainha da Amazônia. Além das missas a serem celebradas na Basílica Santuário, sob a presidência de bispos convidados pela Arquidiocese de Belém, e as atrações do Círio Musical, na Praça Santuário, haverá mais cinco romarias.

As atrações nesta Quadra Nazarena abrangem:

Ciclo Romaria, a ser realizada no próximo sábado (14);

Romaria da Juventude, também agendada para o sábado (14);

Romaria das Crianças (Círio das Crianças), no domingo (15);

Romaria dos Corredores, a ocorrer no dia 21;

Romaria da Acessibilidade, também no dia 21;

Procissão da Festa, no dia 22;

Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória na Basílica Santuário, no dia 24;

Recírio, no dia 24, encerrando a programação.

Entre as atrações, duas se destacam: a primeira edição da Romaria da Acessibilidade, que reunirá pessoas com deficiência; e a Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória na Basílica Santuário.

Como repassa a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que juntamente com a Arquidiocese de Belém, coordena os eventos da programação, a descida da Imagem Original do Altar-mor da Basílica é rara, a saída dela é mais rara ainda. Isso porque ela só deixou o interior da Basílica em situações excepcionais, como na procissão do Círio 200 e durante a visita do papa João Paulo II a Belém – no dia 9 de julho de 1980, quando o pontífice abençoou com a Imagem, da janela do Arcebispado, o povo que estava na Praça da Sé. Atualmente, a Imagem só desce em outubro – como pôde ser visto no último sábado (7) –, no período da Quinzena Nazarena, e no mês de maio, quando é comemorado o aniversário de elevação da Basílica a Santuário.

Confira os eventos do Círio 2023 para os próximos dias

Ciclo Romaria

Data: 14/10/2023

Saída: Basílica-Santuário de Nazaré

Hora: 8h

Percurso: Av. Nazaré / José Bonifácio / José Malcher / 9 de Janeiro /Antônio Barreto / Doca / Domingos Marreiros / Alcindo Cacela / José Malcher / Dr. Moraes / Braz de Aguiar / Serzedelo Corrêa / Gentil / 3 de Maio / Conselheiro Furtado / Generalíssimo Deodoro / Caripunas / Quintino / Nazaré / Basílica

Distância: 14 km

Tempo: 2 horas

Público: 10 mil pessoas

Romaria da Juventude

Data: 14/10/2023

Local: Paróquia São João Paulo II

Missa: 15h

Saída: 16h

Percurso: Av. São João Paulo II / Cipriano Santos / José Malcher / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 6,35 km

Tempo: 2 horas

Público: 35 mil pessoas

Romaria das Crianças

Data: 15/10/2023

Local: Praça Santuário

Missa: 7h

Saída: 8h

Percurso: Av. Nazaré / 14 de Março / José Malcher / Dr. Moraes / Av. Nazaré / Praça Santuário

Distância: 3,7 km

Tempo: 2 horas

Público: 250 mil pessoas

Romaria dos Corredores

Data: 21/10/2023

Saída: Basílica-Santuário de Nazaré

Hora: 5h30

Percurso: Av. Nazaré / Generalíssimo Deodoro / Conselheiro Furtado / Padre Eutíquio / João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro / Padre Champagnat / Av. Portugal / Tamandaré / Gama Abreu / Nazaré / Praça Santuário

Distância: 7 km

Tempo: 2 horas

Público: 3 mil pessoas

Romaria da Acessibilidade

Data: 21/10/2023

Saída: Basílica-Santuário de Nazaré

Hora: 8h

Percurso: Passagem D. Alberto / Generalíssimo/ Braz de Aguiar / Quintino / Nazaré / Praça Santuário

Distância: 01,45 km

Tempo: 1 hora

Procissão da Festa

Data: 22/10/2023

Saída: Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Hora: 8h

Percurso: Boaventura da Silva / 9 de Janeiro / Antônio Barreto / Alcindo Cacela / Gov. José Malcher / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 2,2 km

Tempo: 2 horas

Público: 5 mil pessoas

Subida da Imagem ao Glória

Data: 24/10/2023

Hora: 6h

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Recírio

Data: 23/10/2023

Local: Praça Santuário

Missa: 6h30 horas

Saída: 7h30 horas

Percurso: Calçadão / Dom Alberto / Generalíssimo / Nazaré

Distância: 800 m

Tempo: 1 hora

Público: 50 mil pessoas

Celebrantes de missas na Basílica Santuário

10/10: dom Jesús Mauleón – bispo prelado do Alto Xingu – Tucumã

11/10: dom Teodoro Mendes Tavares – bispo de Ponta de Pedras

12/10: dom Paulo Andreolli, SX – bispo auxiliar de Belém

13/10: dom Ivanildo Oliveira Almeida – bispo diocesano de Cametá

14/10: dom João Muniz Alves, OFM – bispo da Diocese do Xingu – Altamira

15/10: dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – bispo auxiliar de Belém

16/10: dom Anuar Battisti – arcebispo emérito de Maringá (PR)

17/10: dom Anuar Battisti – arcebispo emérito de Maringá (PR)

18/10: dom Anuar Battisti – arcebispo emérito de Maringá (PR)

19/10: dom Irineu Roman, CSJ – arcebispo metropolitano de Santarém

20/10: dom Jesús Maria Cizaurre Berdonces – bispo de Bragança

21/10: dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata – bispo coadjutor de Bragança

22/10: dom Alberto Taveira Corrêa – arcebispo metropolitano de Belém