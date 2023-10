Círio 2023: Imprevisto não foi pelo rompimento da corda, aponta balanço da diretoria da festa

Os problemas ocorridos em algumas emendas das estações que ficam atreladas à corda da Berlinda do Círio e relacionados a imprevistos na procissão foram um dos destaques no balanço feito pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), nesta segunda-feira (9). Até o momento, sete grandes romarias foram realizadas, inclusive a mais expressiva, que ocorreu no último domingo (8). Além disso, a questão de incidentes nas procissões e o corte da corda também foram citados.

Antônio Salame, diretor-coordenador da DFN, apontou que um dos imprevistos ocorreu durante a procissão da Trasladação e esteve relacionado à estrutura que faz a atracação da corda. “Tivemos esse incidente com a ruptura da atracação da corda. O que ocorreu foi o rompimento das emendas das estações, que são feitas nas argolas. Tentamos adaptar essa atracação da estação no momento, mas infelizmente não fomos totalmente bem sucedidos. Algumas aguentaram e outras não. Mas a corda em si não rompeu, ela segurou bem”, explica.

Segundo o diretor, para a grande romaria do Círio, no domingo, foi feito um trabalho incansável para que tudo ocorresse bem. “Nós trabalhamos durante a madrugada as adaptações das estações. Então, depois que fizemos esse trabalho de adaptação junto à empresa responsável pelas argolas, conseguimos que o Círio de Nazaré acontecesse da melhor forma possível. O importante é que em todas as procissões nós saímos e chegamos no horário. Tudo correu bem. A gente pode dizer que no geral foi um Círio de graça e paz”, garante.

Antônio Salame (Imagem: Carmem Helena)

Corte da corda

Sobre a questão do corte da corda no domingo do Círio, Antônio Salame informou que neste ano o público acabou rompendo a estação 2 cedo demais. “Na subida da Presidente vargas a estação acabou sendo cortada. Não tivemos incidentes graves sobre isso, alguns reclamaram de aperto. Com isso, as demais estações seguiram e desde a estação 2 para trás acabou se atrasando. O que aconteceu foi um ato infeliz de alguma pessoa mal intencionada”, aponta.

Outro ponto de grande repercussão foi a questão dos incidentes registrados durante a procissão de domingo. Segundo o diretor, nada de grave ocorreu. “Graças a Deus nenhum incidente grave. Já consultamos os órgãos de segurança e de saúde, apesar de pequenos incidentes terem sido registrados, nada de grave houve durante as romarias até aqui, o que por si só já é um verdadeiro milagre”, frisa.

Rapidez no percurso

Conforme Salame, a procissão do Círio terminou poucos minutos antes do previsto deste ano, que era 12h. Quando o relógio marcava 11h40, a berlinda com a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré já estava entrando na Praça Santuário. Ele relata que essa variação se dá pela rapidez dos devotos.

“As pessoas ficam se empurrando para a frente da berlinda e nós não temos como controlar. Ela está atrelada à corda. Quando o povo puxa a corda, a berlinda vai junto. Então temos todo um cuidado para que o carro não bata em ninguém. Se o povo pára, a berlinda pára, se o povo avança, a berlinda avança. Por isso, quando eles já não aguentam, devido ao sol e ao cansaço, eles puxam a berlinda”, diz.

Segundo Antônio Salame, uma das primeiras impressões sobre a festa foi o possível crescimento em participantes de todas as romarias. “Ao concluir o balanço do Círio e das primeiras sete romarias, podemos dizer que em todas houve maior quantidade de gente. Podemos sentir a graça de Maria em todos os momentos e isso também aproxima as pessoas para perto dela”, declara.

Programações

Segundo Antônio Salame, a expectativa para a quinzena de programações nazarenas é que o público participe ativamente. “O Círio musical foi lindo. A praça estava lotada como nunca vimos. Tenho certeza que nesses próximos dias também teremos grandes e belíssimos shows. Assim como um grande público no arraial, por onde não conseguimos nem passar de tanta gente."