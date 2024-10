Oração para fazer após amarrar a fitinha do Círio de Nazaré

Vista no pulso, no calcanhar, em objetos, a fitinha do Círio é um dos símbolos do Círio de Nazaré. Das mais variadas cores, esses pequenos e finos tecidos representam os pedidos feitos pelos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, sendo cada nó dado, de um total de três, uma prece à Rainha da Amazônia, como também é carinhosamente chamada pelos fiéis.

Cada pedido é individual e conforme a necessidade de cada devoto, sendo, por exemplo, a própria saúde ou a de alguém, uma conquista pessoal, o adquirimento de algo, etc.

Após ter dado os três nós na fitinha, o fiel pode fazer uma oração à Nossa Senhora de Nazaré pedindo benção pelas preces feitas. Veja, abaixo, uma oração para esse momento especial.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Deus Eterno e Onipotente, que abençoai as práticas piedosas de vosso povo fiel, abençoai minha fitinha em honra de vossa Mãe, para que, amarrando-a nos portões da casa de vossa Mãe ou em meus punhos, sejam laços de amor que nos envolvem. Dai-me vossa constante proteção e iluminação, e vinde atender-me, vos peço humildemente. Para glória de vosso Filho e a paz da humanidade."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)