Imagem Peregrina de Nossa Senhora visita Tenoné, Coqueiro, Sideral e Benguí neste domingo (26)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue, neste domingo (26), agenda de visitas aos bairros do Tenoné, Coqueiro, Sideral e Benguí. As localidades integram a região episcopal Coração Eucarístico de Jesus, composta por 11 paróquias, que desde ontem (25) recebem a Imagem Peregrina, que ainda passou pelos bairros do Catalina, Mangueirão, Una e Cabanagem. A previsão é que o retorno para a Basílica Santuário ocorra ainda hoje, às 19h30.

Esta é a quarta visita a regiões episcopais de 2022. Até ano passado, a Imagem Peregrina visitava apenas as regiões do Menino Deus, que abrange Marituba, e Nossa Senhora do Ó, que inclui o distrito de Mosqueiro, Benevides e Santa Bárbara. A partir deste ano, a previsão é que todas as oito regiões episcopais participem da peregrinação e mais de 400 lugares sejam visitados.

Segundo o diretor de Procissões do Círio de Nazaré, Antônio de Souza, a mudança levou em conta os dois anos de procissões suspensas em decorrência da covid-19. “A ideia é que, depois desses longos dois anos, todos possam receber a visita da Imagem Peregrina. Ao longo das nossas peregrinações, percebemos que o sentimento geral é de reencontro com Nossa Senhora. A população está sedenta, anseia por isso, por não ter tido Círio nos últimos anos”, conta.

A programação de hoje começou por volta de 7h15, com uma missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro. Após isso, em uma berlinda, a Imagem seguiu em comboio pela Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, Paróquia São José de Anchieta, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus e Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda está prevista para este domingo visita à Área Missionária São Clemente Hofbauer e Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz.

Inicialmente, constava na programação a visita da Imagem Peregrina ao Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam) e ao Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), mas, em razão de normas internas dos espaços, a entrada foi suspensa.

“Esse é um momento onde a Santa vai em busca do povo. Onde passamos por lugares antes nunca passados, palafitas, ruas onde nem carro consegue passar. O objetivo é alcançar onde ainda não chegamos para que todos possam expressar sua emoção, fazer suas promessas e seus agradecimentos por tanta graça”, conclui.