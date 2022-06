Círio 2022: imagem peregrina visita nove bairros neste fim de semana; confira

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará visitas a nove bairros de Belém, na região episcopal Coração Eucarístico de Jesus, que compreende paróquias no Bengui, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro. As visitas começam neste sábado (25) e terminam neste domingo (26).

A Imagem Peregrina saiu às 7h da Basílica Santuário, seguindo para a Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. A vigília de encerramento do dia ocorre na Paróquia Santo Antônio de Pádua, a partir das 20h. Neste domingo, a programação começam com a visita ao Centro de Recuperação do Coqueiro e Centro de Internação do Adolescente, retornando para a Basílica Santuário às 19h30.

A região episcopal Coração Eucarístico de Jesus tem como vigário o cônego José Luiz Alves Fernandes e é composta por 11 paróquias, sendo elas:

- Paróquias Nossa Senhora do Bom Remédio, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Lourdes e São José de Anchieta, no Coqueiro;

- Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Bengui;

- Paróquia Santa Edwiges, no conjunto Panorama XXI;

- Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem;

- Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné;

- Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una;

- Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Mangueirão;

- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral.

Confira a programação e o itinerário:

Dia 25 de junho - sábado

Saída da Basílica Santuário às 07h: entrada pela Avenida Júlio césar / Avenida Centenário

08h – Chegada na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

09h30 – Saída pela Avenida Centenário / Avenida Independência (retorno depois da Av. Augusto Montenegro) / entrada na 3ª rua à direita, WE-8 / dobra à esquerda na rua Bragança.

10h – Chegada na Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

11h30 – Saída pela rua Bragança/ dobra à direita na Av. Augusto Montenegro/ retorno depois do Parque Shopping / segue em direção ao Mangueirão pela Augusto Montenegro/ retorno depois do Mangueirinho / entra na Rodovia Transcoqueiro / Passagem Benjamin / Rua Damasco / Rua São Paulo / avenida principal do Panorama XXI.

12h – Chegada na Paróquia Santa Edwiges

13h30 – Saída seguindo pela Av. principal do Panorama XXI / dobra à esquerda na Passagem Benjamim / segue pela Rodovia Transcoqueiro / dobra à direita na vila Jarbas Passarinho.

14h – Chegada na Paróquia São Miguel Arcanjo

15h30 – Saída retornando pela vila Jarbas Passarinho / dobra à direita na Rodovia Transcoqueiro / seguindo pela Av. Hélio Gueiros / rotatória e entrada na rua principal do 40hs / dobra à esquerda na rua São Luiz.

16h – Chegada na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

17h30 – Saída pela rua São Luiz / dobra à esquerda na passagem Jiboia Branca, saída e retorno na Avenida Mário Covas.

18h – Chegada na Paróquia Cristo Redentor

19h30 – Saída pela Av. Mário Covas / parada no Hospital Galileu.

20h – Chegada na Paróquia Santo Antônio de Pádua / início da Vigília.

Dia 26 de junho - domingo

06h – Missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua

07h15 – Saída pela Avenida Mário Covas / entra na rua Bom Remédio - Conj. Satélite.

07h30 – Chegada na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

08h30 – Saída pela rua 07 / Rua Pentecostal / rua do Presídio (esquerda) / parada no CRC (Centro de Recuperação do coqueiro – Cj Satélite, 10) / Av. Mário Covas / entrada no Conj. Pedro Teixeira / retorno pela Mário Covas / entra à direita na Augusto Montenegro / parada em frente ao IBIFAN (Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz) / entrada na avenida principal do Conj. Maguari / Alameda 11 / Av. Secundária / Alameda 13.

10h – Chegada na Paróquia São José de Anchieta

11h – Saída pela Alameda 13 / Av. Secundária / entra na Alameda 26 / dobra em frente à Comunidade Menino Deus / saída pela Alameda 27 / Av. Secundária / Alameda 30 / Retorno na avenida principal em frente a Comunidade Mãe da Divina Providência. / Segue pela avenida principal do Conj. Maguari / entra na Alameda 20 em direção ao Tenoné / dobra à direita na Avenida Alacides Nunes (principal do Tenoné) / dobra à esquerda na 6ª Linha.

12h – Chegada na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus

13h30 – Saída pela 6ª rua / Avenida Alacides Nunes / dobra à direita na Augusto Montenegro / retorno depois da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em frente ao Grêmio Literário / Segue pela Augusto Montenegro / retorno em frente ao Colégio Paulista / Augusto Montenegro / dobra à direita na rua Sideral (ao lado do Supermercado Nazaré).

14h – Chegada na Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

15h – Saída para o CIAM (Centro de Internação do Adolescente)

15h30 – Retornando pela rua Sideral / Augusto Montenegro / retorno / segue pela Augusto Montenegro / dobra à direita na Avenida Centenário / entra à direita na rua Padre Bruno Sechi / entra à esquerda na rua Ajax de Oliveira / dobra à direita na rua São Clemente.

16h – Chegada na área Missionária São Clemente Hofbauer

17h30 - Saída retornando pela rua São Clemente / dobra à esquerda na rua Ajax de Oliveira.

18h0 – Chegada na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

19h30 – Retorno da Imagem para a Basílica Santuário.