'Não podemos esconder a santa das pessoas', diz diretor do Círio sobre quebra de protocolos

O Círio 2021 tem sido marcado por várias mudanças inesperadas. Entre elas, uma pequena participação da imagem peregrina da Virgem de Nazaré na Trasladação, neste domingo de Círio e a apresentação ao público da imagem original da santa, encontrada pelo caboclo Plácido após a missa da Descida do Glória. O diretor coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, durante uma live para o Grupo Liberal, foi enfático: "Não podemos esconder a santa das pessoas".

Essa foi a terceira vez na história em que a imagem original foi apresentada aos devotos (Ivan Duarte / O Liberal)

Albano explicou que a DFN, assim como os órgãos de saúde (Sespa) e segurança públicas (Segup), estimavam que a presença de público nas ruas seria intensa. Porém, superou as expectativas de todos e ultrapassou, por estimativas da Polícia Militar, a marca de 500 mil devotos em romarias informais. Oficialmente, não havia convocação para nenhuma programação com tanto público devido às normas de segurança sanitárias contra a covid-19.

"Era de se esperar que isso fosse acontecer, já que os casos de covid-19 começaram a diminuir e a vacinação avançou. E vimos essa presença do público nas ruas. Tínhamos algumas medidas para a condução da imagem peregrina, mas quando vimos aquelas pessoas na rua, não podíamos sonegar esse contato, não poderíamos esconder a imagem", disse Albano.

Por fim, o diretor coordenador do Círio explicou que "...na missa da Descida do Glória, que era restrita e as pessoas assistiam por um telão, não tinha como não ver que as pessoas não arredavam o pé e queriam ver a santa. Então o dom Antônio de Assis teve essa sensibilidade e fizemos a apresentação da imagem original aos devotos". Essa foi a terceira vez na história que a imagem foi apresentada ao público de forma tão próxima.