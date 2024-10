Museu de Arte Sacra de São Paulo ganha réplica da Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré

O Museu de Arte Sacra de São Paulo ganhou uma réplica da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Doada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a réplica chegou ao local nesta quarta-feira (30/10) adornada por um manto decorado com a imagem dos dois templos que delimitam o início e o fim da procissão do Círio: a Basílica Santuário e a Catedral Metropolitana de Belém.

Confeccionada pela artesã Telma Grisólia, a réplica da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi assentada sobre um pedestal em madeira nobre, o cedro, talhado em estilo barroco, com coroas em metal dourado. Já o manto, que recebeu o nome "Senhora de Nazaré, Mãe da Igreja e da Amazônia", foi produzido pelo bordador Antônio José de Souza e estampa os dois mais importantes santuários católicos de Belém do Pará.

Do lado direito, está a Catedral Metropolitana de Belém, de onde sai a procissão religiosa no segundo domingo de outubro. Já do outro lado, está a Basílica Santuário de Nazaré, onde está o Glória, altar que guarda a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada em 1700 pelo caboclo Plácido. Veja:

Réplica chegou ao espaço nesta quarta-feira (30) (Foto: Rosana Pinto / DFN)

A imagem também carrega um broche de prata banhado a ouro, uma réplica utilizada pela Peregrina no Círio de 2015. O acessório é uma homenagem e representa a face em relevo do 8º arcebispo metropolitano de Belém, Dom Vicente Zico, que era devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Na parte superior central, a peça é completada por espaçadores ondulados com texturas lisa e fosca e na parte de trás, presa com tarraxas que completam o fechamento da indumentária.