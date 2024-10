Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue para Belo Horizonte no dia 30

O diretor coordenador do Círio, Antônio Salame, usou as redes sociais para divulgar que a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em Belo Horizonte (MG) no próximo dia 30. A comitiva fará um período de peregrinações pela capital mineira e arredores.

"É com muita alegria que estamos chegando em Belo Horizonte. Muito obrigada pela acolhida. Nossa Senhora e seu filho Jesus, depositarão muitas bênçãos", declarou o coordenador do Círio.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve entre os dias 18 e 21 de julho deste ano no 16º Círio de Nazaré no Rio de Janeiro. A programação foi extensa na Arquidiocese do Rio de Janeiro.