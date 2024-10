Devotos falam da felicidade de criar pequenos altares para padroeira dos paraenses

Na tarde deste sábado (26/10), a devota Célia Teixeira, 56 anos, montou junto com amigas um pequeno altar com a imagem da padroeira dos paraenses, na esquina da Rua Antônio Barreto com a avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém.

Célia e as amigas colocaram balões azul e branco em torno da imagem. Ela explicou que as cores se referem à Paróquia de Nossa Senhora das Graças,que faz parte do njunto de capelas do Santuário de Nazaré, em Belém.

"Somos da Paróquia de Nossa Senhora das Grças, uma das cinco capelinhas pertencentes à Basícia de Nazaré, então fomos convidadas a fazer esta pquena imagem à Nossa Mãe, e isso para mim, é alegria e felicidade.

"Estar de perto de Nossa Senhora, para mim, não tem coisa melhor no mundo", afirmou a católica e devota do Círio de Nazaré, Célia Teixeira.