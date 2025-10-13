Milagre de Nazaré: promesseira é absolvida após ser acusada durante 5 anos pela morte de um padre

Entre tantas histórias, relatos e emoções registrados no Círio de Nazaré, uma promessa em especial chamou a atenção do público que assistia, no último domingo (12), a cobertura da procissão ao vivo pelo perfil do YouTube de O Liberal. Na ocasião, o repórter Max Sousa entrevistou a promesseira Daniele Moura, que relatou ter sido abençoada com a absolvição de um crime, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

Após ter realizado um percurso de 3,6 km, saindo de joelhos da Catedral Metropolitana de Belém com destino à Basílica Santuário, a promesseira contou com detalhes sobre a situação que viveu na justiça. Ela havia sido denunciada injustamente pela morte de um padre e conviveu durante 5 anos com um processo que envolveu acusação por assassinato, maus tratos, violência verbal e furto.

Amor e cuidado pelo filho de Maria

Na realidade, o que os juízes não queriam acreditar é que Daniele era amiga do padre que faleceu e cuidava dele junto com sua família. Isso porque além dele ter tido deficiência visual, ele também tinha hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica em fase terminal. Mas antes de ser realizado o transplante de rim, o padre acabou tendo uma parada cardíaca e morreu no colo da promesseira em uma praia.

Emocionada, após ter conseguido finalmente a absolvição pelo crime que não cometeu, Daniele revelou que cuidava com muito carinho e afeto daquele que chamou de filho de Nossa Senhora de Nazaré. “Eu lutei na justiça e a minha promessa à Nossa Senhora é que se eu fosse absolvida, eu viria de joelhos. Eu cuidei de um padre, de um filho predileto de Maria, eu tinha certeza que eu ia alcançar essa graça. Eu fui absolvida esse ano e vim pagar a minha promessa. Estou livre!”, comemorou a promesseira.

“Uma sensação de gratidão enorme, é muita dor, é muito sofrimento realmente para quem paga esse tipo de promessa. Mas Nazinha é tão boa que a gente consegue superar a dor, chegar aqui e o coração chega a transbordar de gratidão por ela. Nós somos agraciados por ter uma mãe todos os dias aqui, a Rainha da Amazônia”, complementou a devota de Nossa Senhora de Nazaré, Daniele Moura.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)