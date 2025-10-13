Romaria das Crianças: veja como cadastrar os pequenos para participarem dos Carros dos Anjos
Crianças de 3 a 10 anos podem ser cadastradas para participarem dos Carros dos Anjos durante a Romaria das Crianças
O período de cadastro de crianças para participarem dos Carros dos Anjos durante a Romaria das Crianças do Círio de Nazaré iniciou nesta segunda-feira (13) e segue até a sexta-feira (17). As famílias interessadas poderão garantir a presença dos pequenos no momento especial de fé e devoção que será realizado neste domingo (19). As inscrições são feitas presencialmente no Centro Social de Nazaré, das 18h às 20h30.
VEJA MAIS
Documentos Necessários para Inscrição
A inscrição é destinada a crianças de 3 a 10 anos, e as vagas são limitadas. Para garantir a vaga, os pais devem apresentar os seguintes documentos na hora do cadastro:
- Cópia da certidão de nascimento ou RG da criança
- Cópia do RG do responsável
- Cópia do comprovante de residência
- Dois telefones para contato
Serviço: Onde e Quando se Cadastrar
O cadastro dos Carros dos Anjos é feito de segunda-feira (13) a sexta-feira (17), das 18h às 20h30, no Centro Social de Nazaré – Sala 2. A entrada deve ser feita pelo estacionamento da Basílica.
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA