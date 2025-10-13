Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Romaria das Crianças: veja como cadastrar os pequenos para participarem dos Carros dos Anjos

Crianças de 3 a 10 anos podem ser cadastradas para participarem dos Carros dos Anjos durante a Romaria das Crianças

Ayla Ferreira*
fonte

Carro dos Anjos geralmente é fruto de promessas feitas por pais ou responsáveis (Cristino Martins/ O Liberal)

O período de cadastro de crianças para participarem dos Carros dos Anjos durante a Romaria das Crianças do Círio de Nazaré iniciou nesta segunda-feira (13) e segue até a sexta-feira (17). As famílias interessadas poderão garantir a presença dos pequenos no momento especial de fé e devoção que será realizado neste domingo (19). As inscrições são feitas presencialmente no Centro Social de Nazaré, das 18h às 20h30.

VEJA MAIS

image Pós-Círio: devotos fazem fila na praça Santuário para visitar Imagem Peregrina
A imagem seguirá para visitação no Altar Central da praça Santuário, das 8h às 21h, até o encerramento da quinzena nazarena, em 26 de outubro

Documentos Necessários para Inscrição

A inscrição é destinada a crianças de 3 a 10 anos, e as vagas são limitadas. Para garantir a vaga, os pais devem apresentar os seguintes documentos na hora do cadastro:

  • Cópia da certidão de nascimento ou RG da criança
  • Cópia do RG do responsável
  • Cópia do comprovante de residência
  • Dois telefones para contato

Serviço: Onde e Quando se Cadastrar

O cadastro dos Carros dos Anjos é feito de segunda-feira (13) a sexta-feira (17), das 18h às 20h30, no Centro Social de Nazaré – Sala 2. A entrada deve ser feita pelo estacionamento da Basílica.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

romaria das crianças

inscrições para os carros dos anjos
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda