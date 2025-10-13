Romaria das Crianças: veja como cadastrar os pequenos para participarem dos Carros dos Anjos

O período de cadastro de crianças para participarem dos Carros dos Anjos durante a Romaria das Crianças do Círio de Nazaré iniciou nesta segunda-feira (13) e segue até a sexta-feira (17). As famílias interessadas poderão garantir a presença dos pequenos no momento especial de fé e devoção que será realizado neste domingo (19). As inscrições são feitas presencialmente no Centro Social de Nazaré, das 18h às 20h30.

Documentos Necessários para Inscrição

A inscrição é destinada a crianças de 3 a 10 anos, e as vagas são limitadas. Para garantir a vaga, os pais devem apresentar os seguintes documentos na hora do cadastro:

Cópia da certidão de nascimento ou RG da criança

Cópia do RG do responsável

Cópia do comprovante de residência

Dois telefones para contato

Serviço: Onde e Quando se Cadastrar

O cadastro dos Carros dos Anjos é feito de segunda-feira (13) a sexta-feira (17), das 18h às 20h30, no Centro Social de Nazaré – Sala 2. A entrada deve ser feita pelo estacionamento da Basílica.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades