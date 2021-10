Mesmo sem Recírio, população lota Praça Santuário na despedida do Círio 2021

O Círio de Nazaré 2021, de número 229, chegou ao fim nesta segunda-feira (25). Em outras festividades de antes da pandemia, esta data seria o Recírio, que teria uma pequena procissão em torno da Basílica Santuário, em Belém, antes da despedida à imagem peregrina da santa padroeira da Amazônia.

Com várias surpresas na programação oficial, que não previa romarias presenciais — com exceção do Traslado para Ananindeua e Marituba —, devotos lotaram a praça Santuário tentando conseguir um último momento de frente com Nossa Senhora. Mas isso não ocorreu.

Devotos lotaram a praça Santuário na esperança de uma última memória com a Virgem de Nazaré no Círio 2021 (Igor Mota / O Liberal)

Desde cedo, vários devotos se posicionaram em frente à Basílica Santuário. O acesso era restrito, em respeito aos protocolos de segurança sanitária anticovid-19. Mesmo assim, a população compareceu. Diferente do dia do Círio e da missa de Descida do Glória, não houve surpresas. Não houve aparições especiais das imagens da Virgem de Nazaré e nem mini procissões.

Quem ao menos conseguiu uma flor da Berlinda, saiu se sentindo abençoado por Nossa Senhora de Nazaré (Igor Mota / O Liberal)

A despedida ficou mesmo por conta da distribuição das flores e plantas que ornamentaram a Berlinda neste ano. Era uma bênção que carregava o mesmo significado que um pedaço da corda.

