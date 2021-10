'Maria, Mãe e Mestra' é o tema do Círio 2022

Após o término da missa na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, que encerrou a festividade do Círio 2021, o arcebispo Dom Alberto Taveira Correa fez o anúncio do tema do Círio 2022: "Maria, mãe e mestra".

Inicialmente, o anúncio foi feito durante evento fechado à Diretoria da Festa de Nazaré, na Casa de Plácido. No mesmo evento, dom Alberto Taveira informou também que Antônio e Silvia Salame são o novo casal coordenador da Festa de Nazaré.

Matéria em atualização...