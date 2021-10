Vídeo mapping colore a Basílica e encanta fiéis na Praça Santuário

Após a missa de encerramento do Círio deste ano, fiéis acompanham uma projeção de vídeo mapping na fachada da Basílica Santuário pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”.

O espetáculo conta um pouco dos bastidores do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, assim como o clima de fé e devoção que toma conta da capital paraense neste período.

O projeto é uma realização do artista visual VJ Lobo e da Amplicriativa, com apoio institucional da Basílica de Nazaré e da Diretoria da Festa de Nazaré. O patrocínio é da Equatorial Energia através da Lei Semear, Fundação Cultural e Governo do Estado do Pará.

VEJA MAIS