Subida ao Glória marca o Recírio 2021

O Círio 2021, de número 229, chega ao fim nesta segunda-feira (25), com a subida da imagem original da Virgem de Nazaré ao Glória, altar-mor da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Em outras edições da festividade mariana, antes da pandemia de covid-19, uma última procissão seria feita, no entorno da própria Basílica, com a despedida da imagem peregrina, que começaria uma outra agenda de visitas e programações.

A missa de Subida ao Glória começou às 7h. Porém, a subida da imagem ocorreu quase 30 minutos antes do horário previsto, pegando muitas pessoas de surpresa devido à divergência com a programação oficial que vinha sendo divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Como esse foi o Círio da quebra de protocolos, devotos já se organizavam para tentar se aproximar, mais uma vez, da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e se despedirem da santa até ser Círio outra vez. Muitas pessoas aguardavam por uma possível "mini procissão". Ao menos uma amostra do que costumava ser o Recírio. Ou uma bênção da imagem original, como ocorreu na Descida do Glória, um fato histórico. Só que nem isso ocorreu dessa vez, no Círio marcado por surpresas.

Com exceção de uma edição diferente do Traslado para Ananindeua e Marituba, assim como no Círio 2020, não houve convocação para nenhuma romaria presencial nas ruas. Até as igrejas tiveram acesso restrito. Mesmo assim, com a devoção do povo, não houve como a Arquidiocese de Belém e a DFN não darem alguma resposta. E assim, os devotos foram surpreendidos com programações extra-oficiais.

Ao final da missa, haverá uma entrevista coletiva com a DFN e Arquidiocese, para fazer o balanço final do Círio 2021 e já apresentar as primeiras expectativas para o Círio 2022, a 230ª edição e que terá como tema "Maria, mãe e mestra".