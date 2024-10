No Círio, mãe de jornalista Thaís Belém fala sobre saudade da filha: 'Nossa Senhora me fortalece'

Ana Maria Belém, mãe da jornalista Thaís Belém, concedeu uma entrevista ao Grupo Liberal, e falou sobre a história de devoção da filha. A jovem morreu há um mês, aos 28 anos, em decorrência de um câncer. Em uma conversa com os apresentadores Priscilla Castro e João Jadson, Maria relembrou a dedicação da repórter à sua religião e disse que Nossa Senhora de Nazaré ajuda a lidar com a saudade diariamente.

VEJA MAIS

"A fé em Nossa Senhora me sustentou, me guiou, orientou. Nessa dificuldade, eu recorri à Nossa Senhora de Nazaré para ela me orientar. Mesmo sofrendo, Nossa Senhora me fortalece. A gente precisa de amor, oração, vai seguindo com muita força e acreditando que ela está onde deveria estar. Daqui a pouco, a gente [ela e Thaís] vai se encontrar."

Emocionada, Ana disse que fala com alegria sobre a filha, mesmo em meio à dor. Com a trajetória de devoção, Thais transformou a história em testemunho e conseguiu alcançar muitos corações, garante a cearense.

"Estar aqui e falar da Thaís é uma tristeza como mãee, ser uhummano, mas também é uma alegria. Para ela e Nossa Senhora, é o melhor círio, porque ela retornou à casa da Mae. Para mim, enquanto mãe, fica o sofrimento, mas na certeza que tempo vai colocando as coisas no lugar e a Thaís vai ser eterna, lembrada. As pessoas que a gente ama não morrem, elas eternizam em nossos corações", disse.