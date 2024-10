Lula homenageia Nossa Senhora de Nazaré em suas redes sociais

Em Belém desde a noite de sexta-feira (11/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veio prestigiar a festividade do Círio de Nazaré ao lado dos paraenses. Ele veio para a romaria fluvial do Círio e, de acordo com a sua agenda oficial, deve participar da romaria principal no domingo. Através das suas redes sociais, o presidente publicou uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, onde escreveu “É Círio outra vez”.

A publicação foi feita na manhã deste sábado (12/10), por volta das 10h, no seu perfil do Instagram. Nas fotos, Lula aparece segurando a imagem peregrina nas mãos em direção ao público. Cerca de 12 minutos após publicar, a postagem já acumula quase 30 mil curtidas. Os internautas paraense marcaram presença nos comentários.

As homenagens seguiram no perfil do presidente, com a postagem de um vídeo onde aparecem diferentes momentos de Lula na romaria fluvial. No vídeo, ele e a primeira-dama, Janja, carregam a imagem peregrina nas mãos até a redoma onde fica guardada durante o trajeto. As imagens também mostram o percurso pelas águas.

VEJA MAIS

A ministra da igualdade racial do Brasil, Anielle Franco, também se manifestou na publicação. “Mãe, passa na frente hoje e sempre”, escreveu.