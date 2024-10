Lula encerra participação no Círio de Nazaré na noite deste sábado (12/10)

Após atracarem no cais do porto, o presidente Lula, se despede da Imagem Peregrina, encerrando a sua participação na romaria fluvial, conhecida como Círio Fluvial, onde estava desde o início da manhã deste sábado (12/10). De acordo com as informações oficiais disponibilizadas pela equipe de comunicação do presidente, está prevista a sua participação na transladação durante a noite. Estes são, até então, os únicos compromissos confirmados do presidente na capital paraense na programção da festividade.

Na agenda oficial, é destacado que o “Acompanhamento da passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Trasladação”, com previsão de início para às 21h30 da noite de hoje, no Palanque do Governo do Estado do Pará. Ao seu lado, a primeira-dama, Janja, também marcou presença na celebração e, assim como Lula, registraram suas homenagens nas redes sociais.