Grande Rio homenageia Nossa Senhora de Nazaré em redes sociais

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro, fez uma homenagem especial a Nossa Senhora de Nazaré em suas redes sociais na manhã deste domingo (12), dia do Círio de Nazaré 2025, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.



A publicação reforça a conexão da agremiação com o estado paraense, que foi tema do seu enredo no Carnaval deste ano.

VEJA MAIS

A homenagem traz uma imagem da padroeira dos paraenses na mão de Mestre Damasceno. Na legenda, a escola pede proteção para região de Caxias.

Veja o post

Vale recordar que em 2025, o enredo da Grande Rio foi "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" e prestou homenagem à cultura paraense e ficou no segundo lugar. O samba enredo de 2025 foi composto por uma parceria de compositores de Belém: Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.