Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Grande Rio homenageia Nossa Senhora de Nazaré em redes sociais

Escola de samba de Duque de Caxias reforça laços com Belém e Pará em post sobre Círio

Gabrielle Borges
fonte

Em publicação, escola de samba pediu proteção à padroeira dos paraenses (Reprodução/ Grande Rio/ @danilo.filme)

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro, fez uma homenagem especial a Nossa Senhora de Nazaré em suas redes sociais na manhã deste domingo (12), dia do Círio de Nazaré 2025, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

A publicação reforça a conexão da agremiação com o estado paraense, que foi tema do seu enredo no Carnaval deste ano.

VEJA MAIS

image Grande Rio divulga Nota Ofical sobre falecimento de Mestre Damasceno
Ele foi um dos autores do samba-enredo da agremiação no Carnaval 2025 com foco no Pará

image Grande Rio questiona erro na publicação das notas e busca reconhecimento do título do Carnaval 2025
A diferença nas notas reflete no somatório final, o que, segundo a agremiação de Duque de Caxias, modificaria a pontuação oficial e resultaria em um empate com a Beija-Flor de Nilópolis


image Mestre Damasceno comemora nota máxima do samba-enredo da Grande Rio após apuração
O mestre de Salvaterra é um dos compositores do samba que a escola de Duque de Caixas levou para a avenida

A homenagem traz uma imagem da padroeira dos paraenses na mão de Mestre Damasceno. Na legenda, a escola pede proteção para região de Caxias.

Veja o post

Vale recordar que em 2025, o enredo da Grande Rio foi "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" e prestou homenagem à cultura paraense e ficou no segundo lugar. O samba enredo de 2025 foi composto por uma parceria de compositores de Belém: Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

Nossa Senhora de Nazaré

Grande Rio homenageia o Pará

Grande Rio
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda