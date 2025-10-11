Capa Jornal Amazônia
Fiéis vão as ruas de Copacabana na Procissão Luminosa que antecede o Círio 2025, no Rio de Janeiro

Celebração reúne centenas de fiéis nas ruas do famoso bairro do Rio de Janeiro

Riulen Ropan*
fonte

A Procissão saiu da Paróquia de São Paulo Apóstolo. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

No Rio de Janeiro, em Copacabana, centenas de fiéis se reuniram neste sábado (11) para celebrar a Procissão Luminosa que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A Procissão saiu da Paróquia de São Paulo Apóstolo após uma missa realizada às 17h e percorreu diversas ruas até retornar à paróquia.

No domingo (12), quando é realizado o Círio de Nazaré 2025, em Copacabana, a programação terá início pela manhã, com a missa de apresentação do manto, às 9h. Em seguida, os fiéis seguem em procissão até a Igreja Nossa Senhora de Copacabana.

Assim como a tradicional festa do Círio, realizada em Belém no segundo fim de semana de outubro, a celebração no Rio de Janeiro também acompanha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré dentro de uma berlinda e conta com diversas programações no decorrer do ano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)

 

Palavras-chave

círio 2025

Círio em Copacabana

Rio de Janeiro
Círio 2025
