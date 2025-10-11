Fiéis vão as ruas de Copacabana na Procissão Luminosa que antecede o Círio 2025, no Rio de Janeiro
Celebração reúne centenas de fiéis nas ruas do famoso bairro do Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, em Copacabana, centenas de fiéis se reuniram neste sábado (11) para celebrar a Procissão Luminosa que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A Procissão saiu da Paróquia de São Paulo Apóstolo após uma missa realizada às 17h e percorreu diversas ruas até retornar à paróquia.
No domingo (12), quando é realizado o Círio de Nazaré 2025, em Copacabana, a programação terá início pela manhã, com a missa de apresentação do manto, às 9h. Em seguida, os fiéis seguem em procissão até a Igreja Nossa Senhora de Copacabana.
Assim como a tradicional festa do Círio, realizada em Belém no segundo fim de semana de outubro, a celebração no Rio de Janeiro também acompanha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré dentro de uma berlinda e conta com diversas programações no decorrer do ano.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)
