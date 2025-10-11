Círio de Nazaré em Roraima? Veja qual é a cidade que se inspira na festividade de Belém

No ano de 1956, um devoto paraense levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao município de Normandia, localizado no Norte de Roraima. Desde então, a cidade tornou-se palco de um evento religioso inspirado no tradicional Círio de Nazaré, de Belém. Neste sábado (11), será realizado o encerramento da 69ª edição da manifestação religiosa, uma das mais tradicionais do estado.

O Círio de Normandia se repete todos os anos e atrai fiéis de diversas religiões. A procissão final, marcada para às 17h30, sai da entrada da cidade em direção à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, onde haverá missa campal e programação social com bingos e leilões.

Ao longo da celebração, iniciada no último dia 3, ocorreram nove noites de novenas, missas e momentos de devoção. Durante o trajeto, os fiéis percorrem as ruas da cidade rezando o terço e fazendo paradas em casas para bênçãos e orações.

O tema deste ano é “Com Maria de Nazaré – corações atentos aos sinais de esperança”. O evento é realizado pela Diocese de Roraima e pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

“A festa é muito gratificante, porque todos nós nos doamos e trabalhamos bastante em prol da paróquia. Tivemos sete noites de bingos com prêmios doados por devotos, como gado, eletrodomésticos e até bicicletas”, diz Maristela Weber, tesoureira da paróquia e uma das organizadoras há 15 anos. Ela também destaca que o evento movimenta toda a comunidade.

Feriado municipal

Nossa Senhora de Nazaré se tornou padroeira de Normandia com o passar dos anos. Celebrada em 11 de outubro, a data passou a ser feriado municipal, conforme a Lei Nº 323/2023, sancionada pelo prefeito Wenston Paulino Berto Raposo após proposta da vereadora Dani Esbell.

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)