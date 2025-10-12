Capa Jornal Amazônia
Fiéis misturam pato no tucupi e cerveja no café da manhã antes do Círio de Nazaré

A cena chamou a atenção de quem transitava pela Avenida Boulevard Castilhos França

Victoria Rodrigues
fonte

Romeiros trocaram o tradicional café da manhã por um pato no tucupi com cerveja. (Foto: O Liberal)

Antes de percorrer o trajeto do Círio de Nazaré, alguns nutricionistas indicam comer alimentos leves e ter especial atenção à hidratação ao longo de todo o percurso de 3,6 km. Mas o que se tem conhecimento é que nem todos seguem à risca as recomendações de especialistas e acabam gerando momentos inusitados durante a procissão.

Foi o que aconteceu na manhã deste domingo (12), quando dois homens se aventuraram e resolveram trocar o tradicional café da manhã por um apetitoso pato no tucupi acompanhado de uma latinha de cerveja. A cena foi registrada na Avenida Boulevard Castilhos França e surpreendeu os fiéis que transitavam pelo local por volta das 7 horas da manhã.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

.
