Família aproveita passagem da imagem peregrina da varanda de casa na Romaria da Juventude

Reunidos para prestigiar a primeira vez que a imagem caminhou pela rua da sua casa, família de devotos à Nossa Senhora de Nazaré decorou a varanda da casa desde às 6h para recebê-la. Por volta das 17h30 deste sábado (18), a imagem peregrina passava pela Travessa Padre Eutíqueo, onde a família reside há mais de trinta anos. O traslado desta tarde para a celebração da Romaria da Juventude iniciou na Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da cremação, com destino a Praça Santuário, em frente a Basílica de Nazaré. “Desde ontem eu estava ansioso para chegar hoje e poder arrumar tudo. Começamos a arrumar às 6h e viemos terminar umas 16h”, explica.

Adilson Gomes Linhares, advogado e corretor de imóveis, descreve um sentimento de satisfação e honra. Nas suas palavras, Nossa Senhora de Nazaré representa amor e uma figura materna. O esforço de preparar a casa para vê-la na passagem, mesmo que rapidamente, foi recompensado, segundo ele, na forma de bençãos e realizações que ele atribui a sua devoção e fé em Maria.

A família gomes Linhares também compareceu em outros momentos, especialmente no domingo de Círio. O momento marcou o ápice da fé da família em Maria e também vira momento de união e celebração entre eles. Assim, a passagem da tarde de hoje (18) não poderia ser diferente.