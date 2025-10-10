Círio de Nazaré: veja quais procissões utilizam a corda dos promesseiros

Um dos símbolos mais marcantes do Círio de Nazaré é a corda utilizada em algumas procissões ao longo do período festivo na capital paraense. Ela é retratada como o elo responsável por conectar espiritualmente os devotos à Virgem Maria e possui o propósito especial de puxar a berlinda que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas principais de Belém do Pará.

A corda do Círio foi introduzida pela primeira vez no ano de 1855 e, até o momento presente, os fiéis aproveitam o espaço para realizar pedidos particulares e agradecer pelas graças alcançadas por intercessão da Santíssima Virgem. Durante o período nazareno, são realizadas 14 procissões que fazem parte da programação oficial, mas somente duas delas utilizam a corda principal do Círio de Nazaré.

Quais procissões utilizam a corda no Círio de Nazaré?

Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é a procissão mais esperada pelos fiéis e devotos de Nossa Senhora e conta com 400 metros de corda, posicionados para puxar a berlinda que sustenta a imagem peregrina da Virgem Maria. A romaria principal ocorre, anualmente, no segundo domingo de outubro, com um percurso de 3,6 km, saindo da tradicional Catedral da Sé com destino a Praça Santuário de Nazaré.

Trasladação

A procissão da Trasladação também utiliza exatamente 400 metros de corda e ocorre durante a noite, na véspera da data da procissão principal. Para concluir o trajeto tradicional da festa religiosa, os romeiros que pagam promessas saem do Colégio Gentil Bittencourt e acompanham a Imagem Peregrina em direção à Catedral de Belém, percorrendo também o mesmo trajeto do Círio, mas em sentido inverso.

VEJA MAIS

Confira algumas informações da corda:

Foi introduzida pela primeira vez no ano de 1855, em Belém;

em Belém; É fabricada desde 2023 em pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC);

em pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC); Em outubro, ela é transportada de Castanhal para ser guardada na Estação Luciano Brambilla, localizada no Centro Social de Nazaré, em Belém;

Possui 800 metros de comprimento: 400 m para a trasladação e 400 m para a procissão do Círio de Nazaré.

400 m para a trasladação e 400 m para a procissão do Círio de Nazaré. Simboliza a conexão espiritual entre os devotos e Nossa Senhora de Nazaré.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)