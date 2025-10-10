Descida da Imagem Original do Glória marca programação do Círio 2025 neste sábado

O meio-dia deste sábado (11/10) será de fé e emoção na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória reunirá fiéis para acompanhar de perto um dos momentos mais intensos da programação do Círio 2025, presidido pelo arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Akamine.

Realizada desde 1992, a descida é um rito de profunda devoção e emoção para os fiéis, que acompanham a retirada da imagem original de seu altar-mor — local onde permanece durante todo o ano. Essa imagem é a mesma que, segundo a tradição católica, foi encontrada por Plácido José de Souza em meados do século XVIII, nas margens do igarapé Murucutu, onde hoje está o bairro de Nazaré. A descida ocorre apenas em duas ocasiões anuais: durante o período da quinzena nazarena, em outubro, e no mês de maio, quando se celebra o aniversário de elevação da Basílica à condição de Santuário.

A programação do sábado começa às 7h com a Santa Missa presidida pelo padre Josué Maria Bosco, vigário de Nazaré, seguida, às 9h, pela celebração conduzida pelo padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed. Às 10h, haverá um momento de louvor e adoração com os padres Francisco Maria Cavalcante e Emanuel Maria, antecedendo a cerimônia central do dia, ao meio-dia.

No período da tarde, duas missas estão previstas para as 16h30: uma na própria Basílica, presidida pelo padre Silva (CRSP), e outra no Colégio Gentil, a Missa da Trasladação, sob a presidência de Dom Júlio Endi Akamine. O encerramento das atividades ocorrerá às 19h30, com um louvor na Basílica dirigido pelo padre Josué Maria Bosco.

O Instituto Hesed, presente na programação, foi fundado pelas irmãs Kelly Patrícia e Jane Madeleine. O grupo religioso dedica-se à adoração perpétua e ao culto ao Sangue de Cristo, com o carisma de viver e cantar a misericórdia divina por meio da oração, contemplação e missão.

Confira a programação completa do sábado, dia 11 de outubro:

7h: Santa Missa presidida pelo Padre Josué Maria Bosco, Vigário de Nazaré;

9h: Santa Missa presidida pelo Padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed;

10h: Louvor e Adoração: Padre Francisco Maria Cavalcante e Padre Emanuel Maria;

12h: Cerimônia de Descida da Imagem Original do Glória;

16h30: Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré presidida pelo Padre Silva (CRSP);

16h30: Missa da Trasladação no Colégio Gentil presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine;

19h30: Louvor na Basílica Santuário de Nazaré: presidido pelo Padre Josué Maria Bosco, Vigário de Nazaré;