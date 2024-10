‘É complicado’ pensar em novas romarias do Círio, afirma diretor de procissões

As 14 romarias oficiais que atualmente compõem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém são expressões da devoção mariana que só cresceu ao longo dos anos, tornando o evento religioso um dos maiores do mundo. Com tradições que se adaptam aos tempos e a diferentes públicos, as celebrações seguem crescendo, embora o calendário apertado do evento limite a possibilidade de novas adições, de acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Entre as mais recentes romarias está o Traslado dos Carros, instituído em 2019. A procissão ocorre na quarta-feira anterior ao Círio e consiste no transporte dos carros de promessa que fazem parte da grande procissão. Devido à pandemia em 2020 e 2021, a implementação efetiva foi em 2022, já com grande participação popular.

O Traslado para Ananindeua e Marituba, por sua vez, é a maior romaria em tempo e distância, realizada na sexta-feira ao longo de 52 quilômetros e por cerca de 12 horas. Desde sua primeira edição, em 1992, o Traslado é a oportunidade para os fiéis que moram distante do centro de Belém receberem a passagem da Imagem Peregrina em frente às suas casas e locais de trabalho com paradas emblemáticas, como no Hospital Ophir Loyola, para abençoar os pacientes oncológicos.

A Romaria da Juventude (no primeiro sábado pós-Círio) e a das Crianças (no domingo seguinte) também têm ganhado destaque nas últimas décadas. A da Juventude, animada por um trio elétrico, foi iniciada em 2001 e se tornou um importante ponto de encontro para as novas gerações, enquanto a das Crianças, criada em 1990, busca fortalecer a devoção mariana entre os pequenos.

A mais recente

A inclusão social também ganhou espaço com a Romaria da Acessibilidade, lançada em 2023, voltada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo Antonio Sousa, diretor de procissões do Círio, a criação dessa romaria foi uma resposta a uma demanda importante da sociedade. "Foi um presente de Nossa Senhora, motivada por um público que sentia muita necessidade de uma romaria e conseguimos fazer dentro de um horário, por ela ser pequena, por ela ser um tempo reduzido", explica Sousa.

O diretor de procissões destacou ainda os desafios para a criação de novas romarias, mencionando a complexidade do calendário. "A perspectiva de uma criação de novas romarias é complicada de pensar. Nós temos praticamente 15 dias, e os fins de semana onde elas são programadas, estão todos tomados pelas 14 romarias", justifica.