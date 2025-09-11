Diretoria da Festa de Nazaré apresenta corda do Círio 2025 em Castanhal

Na manhã desta quinta-feira (11), a corda do Círio 2025 está sendo apresentada em Castanhal, no nordeste do Pará. Em seguida, um dos principais símbolos de fé do Círio será transportada para Belém, onde deverá chegar por volta das 12 horas.

Primeiramente, a cerimônia oficial de entrega será realizada em Castanhal, com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Em Belém, a corda permanecerá guardada na Estação Luciano Brambilla até a vistoria, marcada para o dia 27 de setembro.

A cerimônia de entrega da corda irá começar assim que a Imagem Peregrina chegar de Belém. Dom Carlos Verzeletti irá realizar a cerimônia religiosa no auditório da empresa responsável pela confecção da corda. Guarda da Santa, Diretoria da Festa de Nazaré e autoridades do município participam do evento.

Em abril de 2023, a DFN anunciou que a produção da corda, um dos maiores ícones da festividade, seria feita pela primeira vez totalmente no Pará, para uso nas duas principais procissões: o Círio e a Trasladação. Assim como no ano passado, neste ano a corda será novamente produzida localmente, em doação feita pela empresa Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) à DFN.

A corda utilizada nas procissões é confeccionada em malva e possui 800 metros de comprimento, dividida em duas partes de 400 metros para cada romaria, com 60 milímetros de diâmetro. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as procissões.