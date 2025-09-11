Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Diretoria da Festa de Nazaré apresenta corda do Círio 2025 em Castanhal

Em seguida, ainda na manhã desta quinta-feira, um dos principais símbolos de fé do Círio será transportado para Belém

Patrícia Baía e Dilson Pimentel
fonte

Corda do Círio 2025 é apresentada em Castanhal na manhã desta quinta-feira (Foto: Rosana Pinto/Ascom DFN)

Na manhã desta quinta-feira (11), a corda do Círio 2025 está sendo apresentada em Castanhal, no nordeste do Pará. Em seguida, um dos principais símbolos de fé do Círio será transportada para Belém, onde deverá chegar por volta das 12 horas.

Primeiramente, a cerimônia oficial de entrega será realizada em Castanhal, com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Em Belém, a corda permanecerá guardada na Estação Luciano Brambilla até a vistoria, marcada para o dia 27 de setembro.

A cerimônia de entrega da corda irá começar assim que a Imagem Peregrina chegar de Belém. Dom Carlos Verzeletti irá realizar a cerimônia religiosa no auditório da empresa responsável pela confecção da corda. Guarda da Santa, Diretoria da Festa de Nazaré e autoridades do município participam do evento.

Em abril de 2023, a DFN anunciou que a produção da corda, um dos maiores ícones da festividade, seria feita pela primeira vez totalmente no Pará, para uso nas duas principais procissões: o Círio e a Trasladação. Assim como no ano passado, neste ano a corda será novamente produzida localmente, em doação feita pela empresa Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) à DFN. 

A corda utilizada nas procissões é confeccionada em malva e possui 800 metros de comprimento, dividida em duas partes de 400 metros para cada romaria, com 60 milímetros de diâmetro. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as procissões. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

diretoria da festa de nazaré apresenta corda do círio 2025 em castanhal nesta quinta-feira

cirio 2025
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda