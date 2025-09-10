Cadastramento para ingressos gratuitos das arquibancadas do Círio inicia nesta quinta-feira (11)

O cadastramento para a retirada dos ingressos destinados a pessoas com direito à gratuidade nas arquibancadas do Círio 2025 será nesta quinta-feira (11), a partir das 8h. Idosos e pessoas com deficiência poderão se inscrever pelo site oficial de vendas. Ao todo, a DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos — sendo 600 para a Trasladação e 300 para o domingo da Grande Procissão.

Já a retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), mediante comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no dia 16 de setembro, no horário de 8 às 14h. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

Serão disponibilizados mais de 4 mil lugares para cada dia. Para a Trasladação são: R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B - coberto). Já para o Círio, os ingressos custam R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B - coberto).

Montagem

A montagem das arquibancadas, sob responsabilidade da Loc Engenharia, iniciou nesta semana, na avenida Presidente Vargas, passando por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro. Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros.

O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação e das 6h da manhã no domingo do Círio. As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.