Diretor do Círio 2024 faz balanço sobre romarias até agora: 'sem incidências'

Neste domingo, 13 de outubro, ocorre a grande procissão do Círio de Nazaré, em sua 232ª edição este ano. Esta é a sétima das 14 procissões que compõem a festividade. Antes do início da romaria deste domingo, o diretor coordenador do Círio 2024, Antônio Salame, falou à redação integrada de O Liberal sobre o andamento das romarias até agora.

Para Antônio Salame, os fiéis têm pelo que agradecer, devido ao bom andamento das procissões:

"Todas as romarias que realizamos até agora foram exitosas, sem incidentes registrados, tudo também segundo a cronologia, com os horários de saída e horários de chegada", afirma o coordenador.

"Para este domingo, Antônio orienta que os romeiros agradeçam e peçam por mais uma procissão com tranquilidade: "Então, até agora, Nossa Senhora tem abençoado tudo. Rogamos a Deus que este círio transcorra na santa paz, que todos possam apresentar suas promessas, seus agradecimentos. Eu tenho certeza de que Ele vai atender com muito boa vontade, com muita intercessão".