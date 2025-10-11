Capa Jornal Amazônia
Devotos aguardam imagem peregrina na escadinha das Estação das Docas

Volume de fiéis chama atenção desde a manhã deste sábado (11)

Volume de devotos a espera da imagem pregrina impressiona (Gabi Gutierrez | O Liberal)

O número de fiéis que aguardam a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já é expressivo. Na escadinha da Estação das Docas, a aglomeração formada na manhã deste sábado (11), por volta das 8h30, já chama atenção. Eles aguardam a chegada da imagem após o encerramento do Círio Fluvial, com previsão de conclusão entre 13h e 14h.

Após a chegada no cais, a imagem é recebida por autoridades e membros das forças armadas, para ser conduzida até os fiéis e seguir com o trajeto. Ao lado dos fiéis, marinheiros, cadetes da polícia militar e membros da guarda de Nossa Senhora também se somam na expectativa da chegada.

