O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebra missa antes do Círio Fluvial

Em Icoaraci, onde ocorre a missa, centenas de pessoas aguardam a chegada da Romaria Rodoviária

Dilson Pimentel
fonte

Arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebra missa antes do Círio Fluvial (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Antes de começar o Círio Fluvial, o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebra missa no Trapiche de Icoaraci, na manhã deste sábado (11). A celebração é acompanhada por centenas de pessoas que aguardam a chegada da Romaria Rodoviária, que saiu de Ananindeua às 5h30.

 

A extensão dessa romaria é de 24 km, percurso com duração estimada de 3 horas e previsão de chegada às 9 horas. Não houve alterações no percurso. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré,  750 mil pessoas devem participar desta romaria, que começou por volta de 5h30.

 

 

