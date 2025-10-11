Arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebra missa antes do Círio Fluvial

Antes de começar o Círio Fluvial, o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebra missa no Trapiche de Icoaraci, na manhã deste sábado (11). A celebração é acompanhada por centenas de pessoas que aguardam a chegada da Romaria Rodoviária, que saiu de Ananindeua às 5h30.

A extensão dessa romaria é de 24 km, percurso com duração estimada de 3 horas e previsão de chegada às 9 horas. Não houve alterações no percurso. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, 750 mil pessoas devem participar desta romaria, que começou por volta de 5h30.