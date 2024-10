Crianças e adolescentes celebram espírito esportivo na Corridinha do Círio, no Mangueirão

Crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, demonstraram que o espírito esportivo já faz parte da rotina deles, durante a Corridinha do Círio, realizada na manhã deste sábado (26/10), no estádio Mangueirão, em Belém. A competição, que começou às 6h, é uma tradição que possui 15 anos. O evento é organizado pela TV Liberal e executado pela Bis Entretenimento, contando com o patrocínio exclusivo da Resolve Energia Solar.

Sobre a importância do evento, Nathália Freitas, supervisora de eventos da TV Liberal, comentou que a edição deste ano foi especial: “Receber todas essas crianças e os familiares, viver uma manhã de muita alegria, é gratificante. Nos bastidores, acompanhamos a expectativa das crianças, desde o recebimento dos kits até a chegada ao Mangueirão. Para mim, isso já é uma recompensa”.

Nathália também destacou que o evento contou com mais de mil jovens atletas, distribuídos em categorias de 50 metros para os menores (5 e 6 anos) até mil metros para os adolescentes de 15 a 17 anos. Ela explicou que, além das medalhas de participação para todos, os três primeiros de cada categoria são premiados com troféus. A expectativa era que a premiação encerrasse por volta das 10h.

Entre os destaques da manhã, Jean Miguel, 16 anos, foi o grande vencedor da prova de mil metros. Jean, que participa da Corridinha do Círio há três anos, falou sobre a importância do evento em sua vida. “Pra mim, isso aqui é um lazer. Eu amo esporte, cresci nele desde pequeno. Minha preparação foi simples, só treinei na rua, sem academia ou projeto, mas consegui o primeiro lugar com uma estratégia melhor que a do ano passado, em que fui mais rápido no começo e acabei sofrendo com dores”, relatou Jean, revelando que a experiência o ajudou a conquistar o ouro.

Outro momento emocionante foi protagonizado por Beckenbauer da Silva, 50 anos, que acompanhou seu filho Miguel Oliveira Campbell, de apenas 5 anos, em sua primeira participação na Corridinha. O mecânico contou que o filho estava tão empolgado que quase não conseguiu dormir. “A semana toda ele ficou animado com a corrida, querendo treinar. Corríamos juntos em casa, na rua, 50 metros, só para ele se acostumar. Foi um momento muito especial para nós”, revelou Beckenbauer, visivelmente orgulhoso.

A Corridinha do Círio continua a se consolidar como um evento fundamental na vida dos jovens paraenses, incentivando a prática esportiva de forma inclusiva e celebrando o espírito do Círio com toda a família. Para isso, diversos parceiros se uniram para garantir o sucesso do evento, como a Chip Belém Crono, a Federação Paraense de Atletismo (FPA), Sesi, Shopping Pátio Belém, Café Santa Clara, Biscoitos Vitória e SEEL