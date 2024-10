Com fé e devoção, cantora Isabelly Coelho se apresenta durante o Círio Fluvial 2024

Em meio a maior celebração católica do Brasil, a cantora paraense Isabelly Coelho se apresenta durante o Círio Fluvial 2024, neste sábado (12), no Círio da Barca. A romaria, que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela Baía do Guajará, sai do Trapiche de Icoaraci rumo à Escadinha do Porto do Cais, em Belém. Os ingressos para a programação estão à venda.

Desde a infância, Isabelly mostra paixão pela música. O primeiro instrumento da artista foi o violão, que logo deu lugar a outros, como flauta doce, teclado e ukulele. No início da adolescência, Isabelly começou a cantar e, aos 18 anos, se tornou profissional no ramo.

O convite à artista foi feito por meio de uma amiga. “Eu fiquei muito lisonjeada em ser escolhida para participar deste momento tão grandioso, que é a festividade do Círio de Nazaré”, diz. Isabelly espera transmitir aos presentes fé, emoção e cultura, e ressalta a importância dos atos de agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré.

“Cantar para a Virgem de Nazaré, especialmente no contexto da festividade do Círio, envolve uma profunda emoção de fé, devoção e gratidão. Para mim é um momento de conexão espiritual, de entrega e uma forma de expressar amor e reverência”, afirma Isabelly Coelho.

A escolha do repertório, segundo a artista, é feita minuciosamente. A presença de turistas impulsiona Isabelly a demonstrar, com canções, o que é a fé do Círio Fluvial.

Gabriela Moreira, responsável pelo projeto Círio da Barca, diz que tudo está sendo preparado com muito carinho para os participantes. “A barca está ganhando uma programação cada vez mais próxima ao seu público, trazendo muitas novidades este ano e, claro, não deixar de manter nosso Círio Fluvial, que é um momento muito especial ao povo paraense”, fala. Cerca de 200 pessoas são esperadas para a programação.

Serviço

Show de Isabelly Coelho durante o Círio Fluvial n’A Barca

Data: 12 de outubro de 2024

Horários:

05h30 - Concentração no Porto Ver-o-Rio (Avenida Marechal Hermes, 759 - Umarizal. Belém, Pará)

06h30 - Saída d’A Barca

07h a 09h - Café da manhã

09h - Missa com padre Renilson e show de Isabelly Coelho

Para mais informações e compra de ingressos, entre em contato com (91) 99298-3036.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)