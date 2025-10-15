Círio de Nazaré 2025: quais as procissões ainda serão realizadas este mês?

O Círio de Nazaré ocorre tradicionalmente no mês de outubro em Belém e conta com missas, celebrações e romarias. Em 2025, a programação oficial da festividade iniciou dia 06 (segunda-feira) e vai até o dia 27 (segunda-feira), com o Recírio. A Procissão Principal ocorreu no dia 12 (domingo).

Neste "pós-Círio", procissões, missas e homenagens, além de programações culturais e religiosas, serão realizadas.

VEJA MAIS

Veja a programação do Círio de Nazaré 2025 para a segunda metade de outubro:

18/10, sábado:

8h - Ciclo Romaria (Praça Santuário de Nazaré)

16h - Romaria da Juventude (Paróquia São Miguel)

19/10, domingo:

7h - Romaria das Crianças (Praça Santuário de Nazaré)

25/10, sábado:

5h - Romaria dos Corredores (Praça Santuário de Nazaré)

8h - Romaria da Acessibilidade (Praça Santuário de Nazaré)

26/10, domingo:

7h - Procissão da Festa (Comunidade São Brás)

18h - Missa de Encerramento (Basílica-Santuário de Nazaré)

27/10, segunda:

6h - Subida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)

7h - Missa do Recírio (Praça Santuário de Nazaré)

8h - Recírio (Praça Santuário de Nazaré