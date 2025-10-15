Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio de Nazaré 2025: quais as procissões ainda serão realizadas este mês?

Chegamos à metade de outubro e ainda serão realizadas diversas programações em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Confira!

O Liberal
fonte

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Círio 2025 (Carmem Helena/ O Liberal)

O Círio de Nazaré ocorre tradicionalmente no mês de outubro em Belém e conta com missas, celebrações e romarias. Em 2025, a programação oficial da festividade iniciou dia 06 (segunda-feira) e vai até o dia 27 (segunda-feira), com o Recírio. A Procissão Principal ocorreu no dia 12 (domingo).

Neste "pós-Círio", procissões, missas e homenagens, além de programações culturais e religiosas, serão realizadas.

Veja a programação do Círio de Nazaré 2025 para a segunda metade de outubro:

18/10, sábado:

  • 8h - Ciclo Romaria (Praça Santuário de Nazaré)
  • 16h - Romaria da Juventude (Paróquia São Miguel)

19/10, domingo:

  • 7h - Romaria das Crianças (Praça Santuário de Nazaré)

25/10, sábado:

  • 5h - Romaria dos Corredores (Praça Santuário de Nazaré)
  • 8h - Romaria da Acessibilidade (Praça Santuário de Nazaré)

26/10, domingo:

  • 7h - Procissão da Festa (Comunidade São Brás)
  • 18h - Missa de Encerramento (Basílica-Santuário de Nazaré)

27/10, segunda:

  • 6h - Subida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
  • 7h - Missa do Recírio (Praça Santuário de Nazaré)
  • 8h - Recírio (Praça Santuário de Nazaré

