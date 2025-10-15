Círio de Nazaré 2025: quais as procissões ainda serão realizadas este mês?
Chegamos à metade de outubro e ainda serão realizadas diversas programações em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Confira!
O Círio de Nazaré ocorre tradicionalmente no mês de outubro em Belém e conta com missas, celebrações e romarias. Em 2025, a programação oficial da festividade iniciou dia 06 (segunda-feira) e vai até o dia 27 (segunda-feira), com o Recírio. A Procissão Principal ocorreu no dia 12 (domingo).
Neste "pós-Círio", procissões, missas e homenagens, além de programações culturais e religiosas, serão realizadas.
Veja a programação do Círio de Nazaré 2025 para a segunda metade de outubro:
18/10, sábado:
- 8h - Ciclo Romaria (Praça Santuário de Nazaré)
- 16h - Romaria da Juventude (Paróquia São Miguel)
19/10, domingo:
- 7h - Romaria das Crianças (Praça Santuário de Nazaré)
25/10, sábado:
- 5h - Romaria dos Corredores (Praça Santuário de Nazaré)
- 8h - Romaria da Acessibilidade (Praça Santuário de Nazaré)
26/10, domingo:
- 7h - Procissão da Festa (Comunidade São Brás)
- 18h - Missa de Encerramento (Basílica-Santuário de Nazaré)
27/10, segunda:
- 6h - Subida da Imagem (Basílica-Santuário de Nazaré)
- 7h - Missa do Recírio (Praça Santuário de Nazaré)
- 8h - Recírio (Praça Santuário de Nazaré
