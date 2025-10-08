Círio 2025: Veja todas as ruas interditadas durante as romarias em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), deu início a um esquema especial de interdições e alterações no tráfego para a programação oficial do Círio de Nazaré 2025. As mudanças no fluxo de veículos na capital paraense têm como objetivo garantir a segurança viária e o ordenamento do trânsito durante as romarias e eventos que antecedem a grande procissão do próximo domingo (12).

O esquema de trânsito está sendo implementado de forma gradual, acompanhando os diversos atos da festividade, como missas, romarias e traslados. As interdições e desvios temporários seguem até o domingo, dia da principal manifestação de fé da Amazônia.

Foco na segurança e orientação aos romeiros

O principal objetivo das alterações é assegurar que as celebrações ocorram com tranquilidade para romeiros, pedestres e condutores. Para isso, um grande contingente de agentes de trânsito, transporte e guardas municipais está mobilizado, atuando em parceria com órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública em todos os pontos de bloqueio.

Lista de ruas interditadas no Círio 2025

Para evitar transtornos e planejar melhor o deslocamento, motoristas e moradores de Belém devem consultar os detalhes das áreas afetadas. A lista completa de ruas interditadas e as alterações no trânsito podem ser acessadas no documento oficial disponibilizado pela Segbel.

