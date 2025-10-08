Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Veja todas as ruas interditadas durante as romarias em Belém

Para quem vai acompanhar as romarias, é importante verificar as rotas a pé e os pontos de apoio

O Liberal
fonte

As mudanças serão implementadas de forma gradual, acompanhando os eventos que compõem a festividade nazarena (Ascom Segbel)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), deu início a um esquema especial de interdições e alterações no tráfego para a programação oficial do Círio de Nazaré 2025. As mudanças no fluxo de veículos na capital paraense têm como objetivo garantir a segurança viária e o ordenamento do trânsito durante as romarias e eventos que antecedem a grande procissão do próximo domingo (12).

O esquema de trânsito está sendo implementado de forma gradual, acompanhando os diversos atos da festividade, como missas, romarias e traslados. As interdições e desvios temporários seguem até o domingo, dia da principal manifestação de fé da Amazônia.

Foco na segurança e orientação aos romeiros

O principal objetivo das alterações é assegurar que as celebrações ocorram com tranquilidade para romeiros, pedestres e condutores. Para isso, um grande contingente de agentes de trânsito, transporte e guardas municipais está mobilizado, atuando em parceria com órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública em todos os pontos de bloqueio.

VEJA MAIS

image Tradição centenária mantém viva a arte dos ex-votos no Círio
Peças de cera, produzidas desde o fim do século XIX, guardam histórias de cura, gratidão e promessas pagas aos pés de Nossa Senhora

image Foto da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré pode ser o registro mais antigo já encontrado
Descoberta em leilão online, imagem de início do século XX mostra a escultura antes de danos visíveis nas fotos oficiais de 1919

image Círio 2025: saiba quais são os 14 carros da primeira romaria do Círio de Nazaré
Procissão do Traslado dos Carros marca o início das romarias e reúne símbolos religiosos que representam fé, história e cultura paraense

Lista de ruas interditadas no Círio 2025

Para evitar transtornos e planejar melhor o deslocamento, motoristas e moradores de Belém devem consultar os detalhes das áreas afetadas. A lista completa de ruas interditadas e as alterações no trânsito podem ser acessadas no documento oficial disponibilizado pela Segbel.

Clique aqui para acessar os pontos de interdição e mudanças no trânsito para o Círio 202

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

mudanças no trânsito
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda