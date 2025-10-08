Foto da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré pode ser o registro mais antigo já encontrado

A história do Círio de Nazaré pode ter ganhado um novo capítulo com a descoberta de uma fotografia inédita da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, considerada por especialistas o mais antigo registro já encontrado da escultura. A imagem foi adquirida em fevereiro de 2024 por Felipe Rissato, colecionador e pesquisador amador de história, em um leilão online realizado no Rio de Janeiro.

Natural do Paraná e morando em Belém há 22 anos, Felipe comanda o perfil @belem_de_outrora no Instagram, dedicado à divulgação de conteúdos históricos sobre a capital paraense. Foi por meio dessa curadoria que ele localizou o leilão “O Papeleiro Louco”, especializado em fotografias antigas. “A fotografia foi anunciada por R$ 150 e eu arrematei por R$ 220, fora o frete. Quando chegou em casa, vi que era uma peça extremamente rara”, conta.

A fotografia segue guardada com ele, que não pretende, por enquanto, doá-la a instituições ou museus. “Fui eu que adquiri, então ela deve ficar comigo”, afirma.

Descoberta histórica

A imagem apresenta a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré em perfeito estado de conservação, sem os danos visíveis em registros fotográficos conhecidos a partir de 1919, como os publicados na Revista da Semana. “Nessas fotos de 1919, a escultura já aparece lascada. Mas nesta que eu encontrei, ela está perfeita, como se tivesse recém sido restaurada”, explica Felipe.

A peça em questão é uma fotografia de gabinete, montada sobre cartão, em formato característico da virada do século XIX para o XX. No canto inferior direito, é possível identificar a assinatura do fotógrafo: Oliveira – Pará, referência a Antônio Oliveira, concorrente do renomado português Felipe Augusto Fidanza, também ativo em Belém no mesmo período.

No canto inferior direito, é possível identificar a assinatura do fotógrafo: Oliveira – Pará, referência a Antônio Oliveira (Arquivo pessoal)

Felipe acredita que o registro foi feito na primeira década do século XX, possivelmente logo após a restauração da imagem realizada no século XIX. “Essa imagem não aparece em nenhum livro ou acervo digital que pesquisei. Mesmo no Museu do Círio e no arquivo da Basílica, não encontrei nenhuma fotografia tão antiga da imagem original”, relata.

Lacunas na memória visual do Círio

Segundo as pesquisas de Felipe, até agora, o mais antigo registro conhecido da Imagem Original datava de 1919. Já da Imagem Peregrina (que àquela época era a do Colégio Gentil), há registros a partir de 1917. A nova descoberta, portanto, antecipa em pelo menos uma década a iconografia oficial da padroeira dos paraenses.

“A história do Círio tem muitas lacunas. Vira e mexe, a gente encontra versões diferentes sobre datas importantes, como o surgimento da corda ou das berlindas”, comenta Felipe.

“Quando achei essa foto, fui atrás para ver se ela realmente era a mais antiga. Fui ao Museu do Círio, tentei acessar o arquivo da Basílica, mas não encontrei nada anterior. Foi aí que percebi a importância dela.”

O colecionador destaca que ainda há muito a ser descoberto sobre a história material da festa. “Nós temos boas fontes, mas falta sistematização. Esse tipo de descoberta ajuda a construir uma linha do tempo mais precisa do Círio”, avalia.

Paixão por Belém e sua história

Felipe começou sua relação com a memória da cidade por paixão pessoal. Ele cursou até o sexto semestre de História antes de se formar em Publicidade. Criou o perfil Belém de Outrora para compartilhar curiosidades, vídeos e imagens do passado da capital paraense. Entre os temas abordados estão os antigos arcos do Círio, os mantos e as tradições visuais da festa.

“É por interesse mesmo. Eu acredito que conhecer a história é entender o passado para construir um futuro melhor. Tudo o que a gente vive hoje é reflexo de escolhas que começaram há muito tempo”, afirma.

A fotografia foi publicada pela primeira vez em seu perfil no dia 13 de outubro de 2024, exatamente no domingo do Círio daquele ano. “Foi uma forma de presentear os seguidores com algo especial, no dia mais importante da cidade”, relembra. A postagem viralizou entre os devotos, com milhares de visualizações e comentários emocionados.