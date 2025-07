Círio 2025: Praça Santuário recebe totens de monitoramento para reforçar segurança no espaço

Faltando 103 dias para o Círio de Nazaré, totens de monitoramento inteligente foram instalados na Praça Santuário, visando à proteção e ao bem-estar dos devotos e visitantes que frequentam o local, em uma iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A medida busca coibir os constantes furtos de cabos de energia que ocorrem no local e trazer mais segurança ao espaço, sobretudo durante a festividade da quadra nazarena.

São cinco equipamentos instalados, com 18 câmeras de visão 180º FULL HD integradas a dispositivos de armazenamento em nuvem, gravação e inteligência artificial, capazes de detectar, antes mesmo que eventos negativos aconteçam, aglomerações de pessoas, comportamentos suspeitos, entre outros. Tudo isso é acessado por meio de aplicativo e com o apoio da Central de Monitoramento 24h.

A ação, em parceria com a empresa Máxima Segurança, integra os esforços contínuos para reforçar a segurança em um dos principais pontos de concentração de fiéis durante a quadra nazarena. Os totens contam com câmeras de alta resolução, tecnologia de vigilância 24 horas e sistema de comunicação direta com uma central de monitoramento, permitindo resposta rápida em casos de emergência ou necessidade de apoio.

VEJA MAIS

Os equipamentos também funcionam como pontos de apoio visual e informativo, proporcionando mais tranquilidade ao público que frequenta o espaço, especialmente nos períodos de maior movimento. A novidade faz parte de um conjunto de ações estruturais e tecnológicas promovidas pela Diretoria da Festa, em preparação para o Círio de Nazaré 2025, que este ano deve receber milhares de fiéis do Brasil e do exterior.

“Com o QR Code disponível no totem, qualquer cidadão poderá solicitar uma imagem à empresa, que também poderá ser entregue às autoridades policiais, quando requisitada. As imagens ficam armazenadas por até 7 dias na nuvem”, explica Paulo André Freitas, diretor de procissões.

O coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, também reforça esse momento de preparação para a Grande Romaria: “A Praça Santuário é um local de oração, encontro e fé. Nosso objetivo é garantir que todos se sintam acolhidos e seguros ao estarem no local. Essa parceria reforça nosso compromisso com a proteção dos romeiros, moradores e turistas”.