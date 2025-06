Círio 2025: Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita três regiões do Brasil

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré inicia em julho uma série de visitas por diversas cidades do Brasil, levando fé, devoção e esperança a milhares de fiéis. Durante todo o mês, a imagem passa por importantes municípios do Pará, além de estados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, reforçando os vínculos entre os devotos e a tradição mariana, mesmo para quem está distante da capital paraense.

A peregrinação começa em Recife (PE), entre 30 de junho e 1º de julho, e segue para o Rio de Janeiro, onde ficará até 6 de julho para a realização do 17º Círio de Nazaré da cidade. No Pará, a imagem visita Rurópolis (8 a 10 de julho) e Santarém (11 a 14 de julho). A agenda termina em Brasília, com passagem pela sede da Canção Nova no dia 24 e participação no tradicional Rosário da Madrugada, no dia 25.

Antônio Sousa, coordenador da Festa de Nazaré, destaca a importância da peregrinação para manter viva a devoção mariana em todo o Brasil. “A Imagem Peregrina leva fé e esperança para milhões de brasileiros, aproximando devotos mesmo à distância do Círio em Belém.”

Exposição "Caminhos para Belém" chega a Recife

No dia 1º de julho, o Museu Cais do Sertão, em Recife, abre a exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água”. A mostra retrata a trajetória dos peregrinos do Círio, destacando o apoio oferecido nos pontos de parada durante a caminhada até Belém. A exposição fica aberta até 31 de julho e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Em seguida, a itinerância continua em Santa Catarina, de 12 de agosto a 12 de setembro,e será encerrada em Belém, no Museu de Arte Sacra, de 3 de outubro a 22 de dezembro.

Círio de Nazaré 2025 no Rio de Janeiro

No Rio, a programação da imagem inclui missas e eventos religiosos de 2 a 6 de julho. A missa de abertura acontece no dia 3, no 3º COMAR, às 9h, e a celebração final será na Paróquia São Tiago, em Inhaúma, no domingo (6), às 10h30. O Círio no Rio foi criado em 2009 por Dom Orani João Tempesta, que foi Arcebispo de Belém entre 2004 e 2009.

Próximas visitas da Imagem Peregrina

Fortaleza (Instituto Hesed): 18 e 19 de agosto

Belo Horizonte (MG): 29 de outubro a 3 de novembro

Brasília (Catedral e Congresso): 4 e 5 de novembro

Palmas (TO): 6 a 10 de novembro

Sobre o Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é a maior festa religiosa do Pará e uma das maiores do Brasil, realizada pela Arquidiocese de Belém em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré. A edição 2025 conta com patrocínio master do Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro, além de diversos outros patrocinadores e apoiadores.