Círio 2025: limpeza de pontos estratégicos será reforçada durante as romarias oficiais

Para garantir a limpeza e o recolhimento adequado dos resíduos deixados durante as procissões, a Ciclus, empresa responsável pela gestão de resíduos urbanos em Belém, mobilizará mais de 2 mil colaboradores durante as romarias oficiais do Círio de Nazaré. Grandes quantidades de lixo, principalmente copos plásticos de água, são geradas pelos fiéis que buscam amenizar o calor e a sede.

Na Trasladação e na Grande Procissão do Círio, um grande esquema de limpeza mobilizará os profissionais. Eles atuarão em diferentes trechos, executando varrição intensiva, coleta de resíduos, retirada de vidros e objetos cortantes, além da lavagem e higienização das principais vias. Para dar suporte à operação, estarão disponíveis mais de 60 equipamentos, entre caminhões compactadores, caminhões-pipa, veículos de apoio e varredeiras mecanizadas.

Durante os 15 dias de festividade, uma equipe fixa de garis e coletores estará na Praça Santuário, no Arraial de Nazaré e nas ruas do entorno da Basílica de Nazaré para garantir a limpeza contínua do local, ponto de grande concentração de fiéis.

Limpeza da cidade é um compromisso da Ciclus

“O Círio de Nazaré é o maior patrimônio cultural e religioso do Pará, e a Ciclus tem orgulho de contribuir para que milhões de devotos possam viver esse momento em um ambiente limpo e acolhedor. Estamos mobilizando centenas de trabalhadores e dezenas de equipamentos para garantir a limpeza das vias durante as romarias, com destaque para a Trasladação e a Grande Procissão. Nosso compromisso é assegurar que a fé caminhe com a preservação da cidade e o cuidado com as pessoas”, destacou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental.

Reciclagem com o projeto EcoCírio

Além da limpeza, 10 big bags do projeto EcoCírio, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), estarão na Praça Santuário e arredores para receber materiais recicláveis, como papéis, plásticos, metais e vidros. A expectativa é que, ao longo de todo o evento, essas estruturas recebam em média 30 toneladas de recicláveis, contribuindo para a coleta seletiva e a sustentabilidade.