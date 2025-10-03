Capa Jornal Amazônia
Círio 2025:

Círio 2025: limpeza de pontos estratégicos será reforçada durante as romarias oficiais

Mais de dois mil colaboradores da Ciclus, responsável pela gestão de resíduos urbanos em Belém, devem atuar na limpeza da cidade durante as romarias oficiais

O Liberal
fonte

Limpeza das ruas será responsabilidade da Ciclus Amazônia (Foto: Divulgação / Ciclus Amazônia)

Para garantir a limpeza e o recolhimento adequado dos resíduos deixados durante as procissões, a Ciclus, empresa responsável pela gestão de resíduos urbanos em Belém, mobilizará mais de 2 mil colaboradores durante as romarias oficiais do Círio de Nazaré. Grandes quantidades de lixo, principalmente copos plásticos de água, são geradas pelos fiéis que buscam amenizar o calor e a sede.

Na Trasladação e na Grande Procissão do Círio, um grande esquema de limpeza mobilizará os profissionais. Eles atuarão em diferentes trechos, executando varrição intensiva, coleta de resíduos, retirada de vidros e objetos cortantes, além da lavagem e higienização das principais vias. Para dar suporte à operação, estarão disponíveis mais de 60 equipamentos, entre caminhões compactadores, caminhões-pipa, veículos de apoio e varredeiras mecanizadas.

Durante os 15 dias de festividade, uma equipe fixa de garis e coletores estará na Praça Santuário, no Arraial de Nazaré e nas ruas do entorno da Basílica de Nazaré para garantir a limpeza contínua do local, ponto de grande concentração de fiéis.

Limpeza da cidade é um compromisso da Ciclus

“O Círio de Nazaré é o maior patrimônio cultural e religioso do Pará, e a Ciclus tem orgulho de contribuir para que milhões de devotos possam viver esse momento em um ambiente limpo e acolhedor. Estamos mobilizando centenas de trabalhadores e dezenas de equipamentos para garantir a limpeza das vias durante as romarias, com destaque para a Trasladação e a Grande Procissão. Nosso compromisso é assegurar que a fé caminhe com a preservação da cidade e o cuidado com as pessoas”, destacou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental.

Reciclagem com o projeto EcoCírio

Além da limpeza, 10 big bags do projeto EcoCírio, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), estarão na Praça Santuário e arredores para receber materiais recicláveis, como papéis, plásticos, metais e vidros. A expectativa é que, ao longo de todo o evento, essas estruturas recebam em média 30 toneladas de recicláveis, contribuindo para a coleta seletiva e a sustentabilidade.

