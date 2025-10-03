Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: cuidados com a rede elétrica são necessários durante a festividade; saiba quais

Fogos, papéis picados e proximidade da rede elétrica podem causar acidentes

O Liberal
fonte

Cuidados com a rede elétrica durante o Círio são essenciais (Bruno Cruz/ Ag Pará)

Com a aproximação do Círio de Nazaré, as procissões atraem inúmeros fiéis que desejam prestar suas homenagens, mas é fundamental redobrar a atenção com a rede elétrica durante a festividade. Os alertas são feitos pela Equatorial Energia, responsável pela administração da rede no Pará, que destaca que fatores como o uso de papel picado e fogos de artifício aumentam o risco de acidentes e interrupções no fornecimento.

Segundo Elton Lucena, executivo de segurança da Equatorial Energia, os papéis picados representam um risco, especialmente os metálicos, que são condutores de eletricidade. “É comum vermos essas cenas nas grandes romarias. Entendemos que fazem parte da tradição e da devoção, mas essa prática envolve riscos e pode causar acidentes, além de interrupções no fornecimento de energia na região”, explicou Lucena.

VEJA MAIS

image Círio 2025: Missa dos Comunicadores abre semana do Círio nesta segunda-feira
Esse é o momento em que comunicadores de vários veículos de comunicação e de assessoria recebem a bênção para o início dos trabalhos no Círio de Nazaré


image Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes
Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará


image Canoas de Promesseiros: TCE-PA celebra fé, cultura e inclusão com exposição de barquinhos de miriti
Este ano, a mostra tem como tema “Onde a fé navega, a esperança transborda”

Dicas de segurança para os romeiros no Círio

Fogos de artifício também são perigosos caso sejam utilizados próximos à rede elétrica. O essencial é utilizá-los seguindo as instruções de segurança indicadas pelo fabricante e, no momento da compra, é fundamental verificar se o produto possui certificação do InMetro.

Outro fator de risco é subir em árvores, marquises ou em locais próximos da fiação elétrica. Segundo Elton, o choque pode ocorrer mesmo sem contato com os fios. “O choque não acontece apenas pelo contato direto. Ele pode ocorrer por indução elétrica. Quanto maior a distância da fiação, mais seguro o romeiro estará”, reforçou o executivo.

Quem precisar de ligações provisórias deve realizar o pedido à distribuidora com até cinco dias de antecedência em qualquer agência de atendimento. A Equatorial Energia ressalta que o uso de "gatos" é crime e uma das principais causas de intercorrência na rede.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica de energia, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial por meio do 0800 091 0196 e informar casos de risco, como incêndios, faísca na rede elétrica, cabos partidos, entre outros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio

rede elétrica

cuidados com rede elétrica
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda