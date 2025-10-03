Círio 2025: cuidados com a rede elétrica são necessários durante a festividade; saiba quais

Com a aproximação do Círio de Nazaré, as procissões atraem inúmeros fiéis que desejam prestar suas homenagens, mas é fundamental redobrar a atenção com a rede elétrica durante a festividade. Os alertas são feitos pela Equatorial Energia, responsável pela administração da rede no Pará, que destaca que fatores como o uso de papel picado e fogos de artifício aumentam o risco de acidentes e interrupções no fornecimento.

Segundo Elton Lucena, executivo de segurança da Equatorial Energia, os papéis picados representam um risco, especialmente os metálicos, que são condutores de eletricidade. “É comum vermos essas cenas nas grandes romarias. Entendemos que fazem parte da tradição e da devoção, mas essa prática envolve riscos e pode causar acidentes, além de interrupções no fornecimento de energia na região”, explicou Lucena.

Dicas de segurança para os romeiros no Círio

Fogos de artifício também são perigosos caso sejam utilizados próximos à rede elétrica. O essencial é utilizá-los seguindo as instruções de segurança indicadas pelo fabricante e, no momento da compra, é fundamental verificar se o produto possui certificação do InMetro.

Outro fator de risco é subir em árvores, marquises ou em locais próximos da fiação elétrica. Segundo Elton, o choque pode ocorrer mesmo sem contato com os fios. “O choque não acontece apenas pelo contato direto. Ele pode ocorrer por indução elétrica. Quanto maior a distância da fiação, mais seguro o romeiro estará”, reforçou o executivo.

Quem precisar de ligações provisórias deve realizar o pedido à distribuidora com até cinco dias de antecedência em qualquer agência de atendimento. A Equatorial Energia ressalta que o uso de "gatos" é crime e uma das principais causas de intercorrência na rede.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica de energia, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial por meio do 0800 091 0196 e informar casos de risco, como incêndios, faísca na rede elétrica, cabos partidos, entre outros.