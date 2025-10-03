Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Missa dos Comunicadores abre semana do Círio nesta segunda-feira

Esse é o momento em que comunicadores de vários veículos de comunicação e de assessoria recebem a bênção para o início dos trabalhos no Círio de Nazaré

O Liberal
fonte

Imagem mostra a Missa dos Comunicadores (Foto: Icaro Farias | Ascom Basílica Santuário de Nazaré)

Todos os anos, centenas de profissionais se revezam na cobertura da festividade do Círio de Nazaré, em Belém. E já virou tradição a "Missa de Envio dos Comunicadores", na segunda-feira que antecede a grande procissão do domingo. É o momento em que comunicadores de vários veículos de comunicação e de assessoria recebem a bênção para o início dos trabalhos. Este ano, a missa será no dia 6 de outubro, às 18h, presidida pelo Padre Josué Maria Bosco.

Segundo a assessoria da Basílica Santuário de Nazaré, cerca de mil profissionais se empenharão para realizar a cobertura integral de toda a programação do Círio 2025. Por este motivo, é o momento propicio para que cada jornalista, fotógrafo, cinegrafista, social media e radialista peçam as bênçãos necessárias para o trabalho de levar o ápice da devoção mariana em Belém do Pará para todos os cantos do planeta. 

O Círio

A grande procissão do Círio 2025 será no domingo, 12 de outubro, às 7h, após a missa das 6h na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. Antes disso, uma longa programação com outras romarias e outras homenagens e bênçãos será realizada ao longo da semana. Confira a programação completa AQUI

Serviço:

Missa de Envio dos Comunicadores

  • Data: 6 de outubro
  • Hora e local: 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, no bairro de Nazaré
