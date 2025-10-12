Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: fiéis já aguardam a chegada da Berlinda na Praça Santuário

A Grande Procissão de Nazaré começou na Catedral de Belém e é finalizada na Basílica-Santuário

Gabriel da Mota e Lívia Ximenes
fonte

Fiés esperam pela Imagem Peregrina na Basílica-Santuário (Gabriel da Mota / O Liberal)

Na manhã desse domingo (12), a Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré enche as ruas de Belém. Enquanto o cortejo acontece, fiéis já esperam pela Imagem Peregrina na Praça Santuário. Estima-se que cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas participem da romaria. Ao chegar na Basílica-Santuário, a celebração continua com a missa.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

[instagram=DPtblBbDfOd]

O cortejo iniciou na Catedral de Belém e encerra na Basílica-Santuário. Durante o trajeto, milhares de devotos e promesseiros acompanham as homenagens enquanto cumprem votos, agradecem e fazem pedidos à Rainha da Amazônia.

