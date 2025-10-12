Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Prefeitura inicia limpeza nas ruas logo após a passagem da berlinda

Por volta das 9h, trabalhadores já faziam a limpeza da Boulevard Castilhos França

O Liberal
fonte

Equipes de limpeza na Boulevard Castilhos França (Saul Anjos)

Enquanto a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré subia a avenida Presidente Vargas, trabalhadores da empresa Ciclus Amazônia, contratada pela Prefeitura de Belém, já estavam na Boulevard Castilhos França. Caminhões das equipes de limpeza logo ocuparam os espaços por onde a procissão já havia passado, para a retirada do lixo deixado na rua pela multidão de romeiros.

Acompanhe os detalhes da procissão do Círio 2025

A berlinda entrou na Castilhos França por volta das 8h e chegou à esquina da Presidente Vargas antes das 9h.

Conforme informações divulgadas pela Ciclus, durante as procissões oficiais do Círio de Nazaré, mais de 2 mil colaboradores atuarão em operações coordenadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), para todas as procissões oficiais. Ao todo, 10 novos caminhões coletores, veículos de apoio, varredeiras e caminhões-pipa foram disponibilizados para manter a cidade limpa durante o Círio 2025.

No Círio 2024, cerca de 1,340 mil toneladas de resíduos foi recolhida do trajeto no primeiro final de semana da quadra mariana. Desse total, 140 toneladas foram de materiais recicláveis.

