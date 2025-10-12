Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Operação do Círio mobiliza mais de 12 mil agentes de segurança em Belém, diz secretário

Secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado, falou da "Operação Círio" e de como ela é gratificante aos agentes de segurança

Fábio Will e Bruna Dias
fonte

Procissões requer grande quantidade de agentes de segurança (Gabi Gutierrez / O Liberal)

A Festa do Círio de Nazaré leva uma multidão às ruas de Belém no mês de outubro e, para que todas as procissões que compõem o Círio ocorram com segurança, uma operação grandiosa é realizada pela Segurança Pública do Estado do Pará, que coloca nas ruas de Belém e da região metropolitana mais de 12 mil agentes. A informação foi repassada pelo secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em entrevista a O Liberal, o secretário falou sobre a operação que envolve as procissões e destacou a importância de garantir a segurança da população em grandes eventos religiosos.

“O Círio é uma festa que comove o paraense, independente de religião, e é a nossa maior operação de segurança pública. Para ter uma ideia, na nossa ‘Operação Círio’, durante as 28 atividades — 14 delas romarias —, são mais de 12 mil agentes de segurança pública empenhados”, disse.

Ualame também comentou sobre a relação dos policiais com o Círio. Para o secretário, trata-se de uma dedicação total para que a festa da fé ocorra de forma exemplar.

“O policial é escalado para essa missão, mas ele faz questão de ser escalado. Além da efetividade, do profissional ser aplicado, o ser humano também está se doando para que a festa ocorra todos os anos de forma maravilhosa”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda