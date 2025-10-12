Operação do Círio mobiliza mais de 12 mil agentes de segurança em Belém, diz secretário

A Festa do Círio de Nazaré leva uma multidão às ruas de Belém no mês de outubro e, para que todas as procissões que compõem o Círio ocorram com segurança, uma operação grandiosa é realizada pela Segurança Pública do Estado do Pará, que coloca nas ruas de Belém e da região metropolitana mais de 12 mil agentes. A informação foi repassada pelo secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em entrevista a O Liberal, o secretário falou sobre a operação que envolve as procissões e destacou a importância de garantir a segurança da população em grandes eventos religiosos.

“O Círio é uma festa que comove o paraense, independente de religião, e é a nossa maior operação de segurança pública. Para ter uma ideia, na nossa ‘Operação Círio’, durante as 28 atividades — 14 delas romarias —, são mais de 12 mil agentes de segurança pública empenhados”, disse.

Ualame também comentou sobre a relação dos policiais com o Círio. Para o secretário, trata-se de uma dedicação total para que a festa da fé ocorra de forma exemplar.

“O policial é escalado para essa missão, mas ele faz questão de ser escalado. Além da efetividade, do profissional ser aplicado, o ser humano também está se doando para que a festa ocorra todos os anos de forma maravilhosa”, afirmou.