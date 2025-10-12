Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: casal aguarda a chegada da Imagem Peregrina para agradecer por livramento

Antônio Queiroz, de 60 anos, e Maria das Graças Ximenes, de 61 anos, esperam pela Berlinda na Praça Santuário

Gabriel da Mota e Lívia Ximenes
fonte

Maria das Graças Ximenes e Antônio Queiroz são de Tailândia (PA) e estão em Belém para o Círio de Nazaré 2025 (Gabriel da Mota / O Liberal)

O Círio de Nazaré é marcado por promessas, votos e agradecimentos. Nesse domingo (12), enquanto aguardam a chegada da Grande Procissão na Praça Santuário, Antônio Queiroz e Maria das Graças Ximenes também esperam para agradecer a Santa por um livramento de cirurgia. O casal mora em Tailândia, no interior do Pará, e há três anos participa da Festa da Rainha da Amazônia.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Antônio, de 60 anos, é agricultor e, nesse ano, está pagando uma promessa no Círio. Ele se engasgou com uma espinha de peixe e seria operado para a retirada, mas a cirurgia não foi necessária. “Eu fiz um voto com Nossa Senhora de Nazaré, falei que se Nossa Senhora fizesse por onde sair essa espinha da minha goela, eu ia acompanhar a Santa até a igreja”, conta.

O agricultor explicou que foi na frente e decidiu esperá-la, e está na porta da Basílica-Santuário desde 8h20. “Sinto muita emoção. Eu vejo o pessoal pagando promessa e fico com muita emoção”, fala. Para Antônio, Nossa Senhora de Nazaré é protetora e mãe. “É gratificante. A gente fica muito alegre”, diz.

Estima-se que cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas participem da romaria. Ao chegar na Basílica-Santuário, a celebração continua com a missa.

